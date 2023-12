Sánchez entrega el control de la inmigración a una fundadora del Grupo de Puebla que ampara a dictadores comunistas

Pedro Sánchez acaba de recomponer su nuevo Gobierno. Lo ha hecho por medio del Consejo de Ministros celebrado el 5 de diciembre de 2023. Y allí se ha anunciado el nombramiento de Pilar Cancela como nueva secretaria de Estado de Migraciones. No es nueva en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hasta ahora era secretaria de Estado de Cooperación Internacional (SECI), posición que había ocupado desde julio de 2021. Pero ahora pasa a una cartera especialmente delicada: la del supuesto control de la inmigración.

Y Pilar Cancela figura en la propia documentación del Grupo de Puebla como una "fundadora" de ese centro de exportación del comunismo en todo el mundo y de protección de dictadores de izquierdas. Ese grupo es el foro de contacto y apoyo de gente como Delcy Rodríguez, Rafael Correa, Evo Morales o el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El Grupo de Puebla cuenta con todo un tridente socialista español en su estructura. Allí figura, además de Pilar Cancela, e igualmente como fundador, José Luis Rodríguez Zapatero. También se encuentra Adriana Lastra y una de las máxima representantes de Podemos: Irene Montero. Y comparten cartel con Evo Morales, Alberto Fernández, Rafael Correa, Jorge Rodríguez (hermano de Delcy Rodríguez, diputado por la ciudad de Caracas y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela con Nicolás Maduro) o el presidente de Bolivia, Luis Arce.

Y el Grupo de Puebla es la maquinaria de exportación del totalitarismo comunista. Donde, por cierto, ya ha hecho su inauguración Pedro Sánchez. Bajo ese nombre se esconde el organismo impulsado por dictaduras comunistas como Cuba o Venezuela para difundidor el totalitarismo de izquierdas por todo el planeta. Y allí ha dejado ya su impronta Pedro Sánchez con su colaboración a lo largo del último mes de noviembre, justo mientras cerraba sus pactos con Bildu, ERC, Junts y Sumar y mientras lanzaba sus ataques a Israel. "Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales, más aún en este tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna": se trata de las palabras dirigidas por Pedro Sánchez a un Grupo de Puebla en un documento en el que no faltan intervenciones de Delcy Rodríguez, Evo Morales o Alberto Fernández.

El boletín de noviembre emitido por el Grupo de Puebla ha sido dedicado a la celebración del IX Encuentro del Grupo de Puebla: y el progresismo demostró su fuerza en la región e hizo un llamado a la unidad, la estabilidad democrática y la justicia social". Se trata de la portada de un documento donde interviene distintas personas de la política de extrema izquierda. La portada recoge ya una foto de familia en la que no se esconden el ex juez prevaricador Baltasar Garzón, la ex ministra Irene Montero, Delcy Rodríguez -mano derecha del dictador Nicolás Maduro y persona que, en teoría, tiene prohibida su entrada en la UE por la violación de derechos humanos-, Rafael Correa -condenado a ocho años de prisión por cohecho en el Caso Sobornos- o Evo Morales -quien fuera denunciado por estupro por una relación con una menor de edad y que criticó la orden de detención contra Putin.

La publicación del Grupo de Puebla señala que este pasado mes de noviembre "las y los progresistas de Iberoamérica se reunieron para presentar su agenda de política internacional. En su declaración final, destacaron la necesidad de una integración regional, una transición energética e iniciar un proceso para concertar un cese temporal al fuego entre Rusia y Ucrania".

Y en el boletín que plasma esa cita clave para el Grupo de Puebla, Pedro Sánchez no ha querido estar ausente. Allí, el documento ha recogido las cariñosas palabras para todos los comunistas del presidente del Gobierno de España: ""Vuestras aportaciones para lograr la igualdad, la prosperidad y la justicia social son fundamentales, más aún en este tiempo de desafíos globales que no se detienen ante frontera alguna". De hecho, sus palabras figuran como la primera cita de las "Frases destacadas del encuentro".