Nogueras señala ahora al presidente del CGPJ y le advierte que no puede "llamar al orden" a una diputada

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha vuelto a arremeter contra los jueces aprovechando una intervención parlamentaria en el hemiciclo. Si en otra ocasión ha apuntado a magistrados como Marchena, Lamela o Llarena, esta vez ha puesto en su diana al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, tras emitir hace unos días un comunicado en el que condenaba "el señalamiento" al que les está sometiendo la formación de Carles Puigdemont y que resulta "inadmisible en un Estado de Derecho".

Nogueras ha acusado a Guilarte de "injerencia en la política" por tratar de defender a sus compañeros de togas y pedir que cesen los ataques de los separatistas contra los magistrados. "Un presidente interino del CGPJ no puede llamar al orden a una diputada de esta cámara", ha añadido la portavoz de Junts que ha terciado que "ninguna ley" le "atribuye el control o la vigilancia de la legítima actividad que realizamos"

Durante su filípica parlamentaria, Nogueras se ha escudado en "la libertad de expresión" y ha señalado a la "derecha judicial española" por lo que ha calificado "como guerra contra el catalanismo". La diputada ha acusado en repetidas ocasiones a la "cúpula judicial española" de querer darles "un escarmiento". "Nos han espiado", ha añadido mientras ha aseverado que "se sigue espiando" a "mucha más gente catalana" y ha vuelto a culpar a los magistrados "injerencia judicial" en "una guerra judicial que ya es imposible de justificar"

"No somos terroristas"

Aunque no ha mencionado al juez, Manuel García-Castellón, en el centro de sus ataques ha estado la investigación que se dirige desde la Audiencia Nacional y que trata de indagar si el fugado Carles Puigdemont cometió delitos de terrorismo por el "nacimiento y planificación" de las acciones de "Tsunami Democrático". "No vamos a permitir que nos sigan tratando como terroristas", ha añadido Nogueras en varias ocasiones.

La diputada ha celebrado que "ya no solo el independentismo habla de lawfare" y ha elogiado a socios de Sánchez como Sumar que se han posicionado de su lado. Nogueras ha puesto deberes al PSOE que ya ha advertido que no piensa llamar a declarar a los jueces a las comisiones de investigación. Una actitud que parece que no se creen sus socios que confían que, al final, los socialistas darán el brazo a torcer.

"No son intocables aunque son jueces", ha advertido Nogueras quien ha augurado que "probablemente serán los jueces los que citarán a declarar a los comparecientes" tras su paso por la Comisión parlamentaria. Nogueras ha finalizado recordándole a Sánchez sus principios separatistas. "No tenemos interés en reformar España, más bien no" pero le ha reiterado que se van a comprometer para seguir actuando contra los magistrados.