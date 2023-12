Sergio García Torres dimite como director de Derechos de los Animales y alto cargo en Podemos

El director general de Derechos de los Animales y principal artífice de la ley de Bienestar Animal, Sergio García Torres, ha dimitido del cargo y también ha anunciado que se da de baja de la dirección de Podemos porque no comparte "la deriva estratégica de los últimos meses" y porque, afirma, tampoco comparte "la ausencia de metas y objetivos del espacio Sumar, que ha decidido que la Dirección General de Derechos de los animales no haga "ruido en la próxima legislatura".

García Torres ha anunciado su dimisión apenas horas antes de que el nuevo ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presida la toma de posesión de los altos cargos de su cartera, entre los que no figuraba el ya exdirector general de Derechos de los Animales, según fuentes cercanas al ministerio.

En una carta de dimisión publicada en la red social X, García Torres asegura: "He soportado el ridiculización, la persecución, los bulos e incluso he sufrido alguna agresión por alcanzar cambios reales para la mejora de la vida de los animales. A pesar de todo esto, mi convicción y mi energía siguen intactas", afirma.

Anuncio mi baja de la dirección de podemos, así como mi cese como DG de Derechos Animales.

Tras recordar que durante esta pasada legislatura su dirección ha conseguido sacar adelante "3 leyes nacionales que avanzan en derechos de los animales y que sin lugar a dudas abren un camino importante en su protección", unas leyes, continúa, "que salvarán miles de vidas y que compensan con creces la exposición pública, los ataques e incluso la persecución personal a la que me han sometido durante estos años".

Pese a ello, García Torres recuerda que Podemos ha decidido no estar en este Gobierno, una decisión, añade, que no puede compartir: "Esta cuestión me hace dar un paso a un lado, no pudiendo seguir al frente de mis responsabilidades orgánicas en la dirección del partido, así como mi participación en el órgano de dirección de Podemos".

También lanza un ataque contra el nuevo ministro Pablo Bustinduy, bajo la órbita de Sumar, y cuya cartera será la encargada del desarrollo reglamentario de la ley animalista: "Tampoco puedo compartir la ausencia de metas y objetivos del espacio Sumar, que ha decidido que la Dirección General de Derechos de los animales no haga "ruido en la próxima legislatura".

Insiste García Torres en que "el nuevo gobierno de coalición no se debe conformar con lo realizado, es necesario profundizar en estos avances". Y concluye su carta asegurando que "quedan muchos retos por alcanzar en derechos de los animales" y su decisión de apartarse de la "participación activa en organizaciones políticas" tiene la meta de situarle en el lado que considera "correcto" de la "lucha por los derechos de los animales".