Vox se declara "perplejo" ante la oferta de Feijóo para que Europa medie en la renovación del CGPJ

Desde Vox se declaran "muy preocupados" por la "normalización" que a su juicio ha hecho Alberto Núñez Feijóo y el PP reuniéndose con Pedro Sánchez. Fuentes del partido de Abascal admiten estar "perplejos" ante la propuesta de renovar el CGPJ con mediación europea. "No podemos entregar las cuestiones nacionales a organismos supranacionales" sostienen.

Según explican desde el partido de Abascal, la reunión "solo sirve para que Sánchez consiga blanquear su golpe de estado" y "blanquear sus relaciones con golpistas". El partido critica que "Feijóo no se cree lo que dice en la calle" puesto que si Sánchez ataca el Estado de derecho y la igualdad de los españoles ante la ley, "no cabe reunirse con él ni dirigirse a él en ningún otro sitio que no sea la tribuna del Congreso o los juzgados".

Fuentes del PP defienden que "Feijóo tiene que cumplir con su obligación" como líder de la oposición reuniéndose con el presidente del Gobierno e intentando llegar a algún tipo de acuerdo de Estado, como ha ocurrido con el CGPJ o la reforma del artículo 49 de la Constitución.