Ester Muñoz: "Solo el que va contra la ley y la Constitución puede estar en desacuerdo con el discurso del Rey"

Tras el mensaje anual del Rey en Nochebuena, las críticas negativas por parte de los socios preferentes de Sánchez no se han hecho esperar. Quien sí ha querido defender las palabras del monarca en la Mañana de Federico de esRadio ha sido Esther Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, que cuenta con una importante trayectoria en política a pesar de su juventud.

La portavoz destaca que "el discurso del Rey fue impecable, una defensa brillante de nuestro país y de nuestras instituciones y cualquier español que lo escuchase podía sentirse representado". Considera que es un hecho "muy importante, porque sitúa al rey donde le coloca la Constitución, que es por encima de los poderes, representando al Estado y donde todos podemos sentirnos representados."

Señala igualmente, que "solo aquel que favorece el enfrentamiento, que favorece la discordia, que quiere ir contra de la ley y contra la Constitución puede estar en desacuerdo con ese discurso. Por eso creo que el PSOE tiene que hacer un examen de conciencia sobre con quién va de a mano." Califica como "impensable" que alguien pueda estar en contra de un discurso "tan impecable desde el punto de vista jurídico, político, social, ético o moral". Por otro lado, cree que el discurso de Felipe VI trajo consigo "un mensaje de esperanza". Esto es, porque a pesar de dedicar tiempo a hablar de los problemas presentes, quiso dar ese mensaje de esperanza "cuando dijo que España saldrá adelante". La vicesecretaria se muestra optimista, ya que recuerda que aunque "nuestra nación ha intentado ser destruida desde fuera y también desde dentro muchas veces, siempre ha salido adelante".

Ha destacado igualmente la importancia de nuestra Constitución, a la que ha definido como "la obra cívica más importante que han hecho los españoles en los últimos siglos" y que ahora quiere ser destruida por aquellos "que van de la mano con el PSOE".

Por otro lado, Ester Muñoz ha querido incidir en la importancia que recae sobre el PP y recuerda que tanto el partido como Feijóo son conscientes de "la realidad que nos ha tocado vivir". Todo ello con un Gobierno que está haciendo "cosas impensables hace años". Y es que "por primera vez en 45 años de democracia tenemos a un presidente del Gobierno que ha comprado su investidura a un prófugo a cambio de borrarle delitos. Es inaudito". En relación con esto, ha señalado que "el PP tiene claro que tenemos que tener un papel de Estado, un papel institucional."

La vicesecretaria de Sanidad y Educación también ha querido hablar sobre las propuestas, pactos y cuestiones planteadas por Feijóo en su reunión con Sánchez. Cuestiones que "preocupan a los españoles". Como por ejemplo la retirada de la Ley de la Amnistía, acabar con las comisiones de investigación para señalar a los jueces en el Congreso o que ofreciera detalles sobre las reuniones en el extranjero. Ester Muñoz recuerda en esRadio que la respuesta de Sánchez ante todas estas opciones fue negativa.

Es por todo esto que incide en la obligación que tienen de "seguir insistiendo en devolver la normalidad institucional", por lo que asegura que "el PP seguirá trabajando en ello". Además, reconoce que son conscientes de que "el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado, secuestrado por el sanchismo."

También ha querido mostrar su decepción ante la situación que se está viviendo en Navarra y en concreto en lo que respecta a la alcaldía de Pamplona: "creo que es una semana muy triste para cualquier demócrata y me consta que hay muchos socialistas de toda la vida, que no entienden que se vaya a dar la alcaldía a un partido que dice que son presos políticos aquellos que mataban a sus compañeros. Creo que la mayoría de la sociedad española no lo entiende".

Y una vez más, salen a relucir las mentiras de Sánchez, ya que él mismo hace unas semanas presumía de no haber ofrecido la alcaldía a Bildu. "Creo que Sánchez no tiene ningún límite, mas allá de su ambición, su ego y de mantenerse en el poder".

Es por ello que en todo momento la vicesecretaria ha querido destacar que "desde el PP tenemos una responsabilidad extra porque tenemos enfrente a una persona sin escrúpulos capaz de vender a su partido y a sus compañeros para mantenerse en el poder". Ha insistido en "no olvidar que Sánchez quiere colonizar todas las instituciones".

Asimismo, ha querido recordar la estrategia de "distracción" que lleva a cabo Sánchez con Óscar Puente, un viejo conocido de la leonesa en la Comunidad de Castilla y León: "Creo que es una persona que ha puesto Sánchez para distraer a la gente de lo que está haciendo el gobierno. Óscar Puente suelta un exabrupto y estamos varios días pendientes de eso".