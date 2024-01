El PP reconoce una "reunión informal" con Junts: "No tragamos con sus reivindicaciones"

Una reunión en un céntrico hotel de Barcelona durante la primera quincena de agosto se ha colado ahora, seis meses más tarde, en la agenda política. Según desvelaba este miércoles La Vanguardia, Daniel Sirera, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, se citó tras las elecciones, con Albert Batet, presidente del grupo parlamentario de Junts y con Josep Rius, portavoz del partido separatista.

Una reunión que según Génova no pasa de un café informal pero que para el PSOE es la prueba de una "reunión secreta" y piden saber qué se trato en ese encuentro. Los socialistas aprovechan la filtración del encuentro para camuflar sus negociaciones opacas con Junts y equiparlas a las que tiene el número 3 de Ferraz, Santos Cerdán, con Puigdemont. Incluso deslizan, según Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, miembro de la Ejecutiva del PSOE, que "si Vox no existiese, el PP hubiese aprobado la ley de amnistía".

¿Sondeando a Puigdemont?

En Génova aseguran que "no pasó de una reunión informal" y que les sirvió para sondear al partido de Puigdemont sobre qué querían a cambio de investir a Alberto Núñez Feijóo. "No tragamos con sus reivindicaciones", tercian fuentes de la dirección que añaden que "lo importante es lo que estás dispuesto a hacer". En el PP no quieren aclarar qué se les pidió a cambio pero sentencian: "No lo hicimos y por eso Sánchez está ahí".

Desde que comenzó el año, el PSOE ha tratado de marcar agenda pidiendo responsabilidades al PP por la manifestación en Ferraz en Nochevieja, en la que se apaleó un piñata que decían que era Pedro Sánchez, o por esta reunión de hace seis meses. Para Génova, los socialistas están en "que la actualidad se convierta en una serie de anécdotas" y ponen como ejemplo este encuentro de Sirena con Batet y añaden que "vuelve porque les interesa".

Lo que puede tambalear a Sánchez

En el PP creen que detrás de esta estrategia hay un intento del PSOE de ocultar sus acuerdos con sus socios. El último es el intento de Junts por entrar en el Gobierno municipal de Barcelona presidido por Jaume Collboni. "El PSOE firmó una serie de acuerdos que va a ser muy difícil mantenerlos en el tiempo" , auguran en el grupo parlamentario popular.

En Génova creen que, tras las elecciones gallegas, vascas y europeas, el Ejecutivo de Sánchez se aproxima a una "encrucijada" con un adelanto electoral en Cataluña. "Será una gran batalla entre ERC y Junts", presagian en el partido donde creen que esta guerra fraticida en el separatismo puede hacer "tambalear al Gobierno de Sánchez".