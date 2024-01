Los recortes de Marlaska a la Guardia Civil: "Prohibido usar el ascensor si no se lleva carga"

España ha cerrado el último trimestre registrado con 25.424 millones de déficit público. El anterior lo hizo con 35.359 millones más de agujero financiero. Mientras se ha lanzado a un bazar de gasto público para contentar a todos los aliados de investidura de Pedro Sánchez. Y, todo ello, justo cuando acaba de arrancar el año en el que han vuelto los controles de déficit fijados por la UE. Resultado: el Gobierno ha empezado a recortar en las cosas más impensables. Y una de ellas ha sido el ascensor de la Guardia Civil. En una agrupación de Tráfico en Murcia los guardias se han encontrado con un mensaje en el que se les señala que por "promoción del deporte" deben dejar de usar el ascensor "salvo que se vaya con carga". Todo ello, para fomentar "un estilo de vida saludable".

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil –JUCI– ha denunciado ya el recorte: "En el Sector de tráfico de Murcia se ha ordenado la prohibición de usar el ascensor, mediante la colocación de un documento en la puerta del mismo, sin firmar ni sellar que expone: "En virtud de la Orden General 1/2023 sobre el plan integral de promoción del deporte en la Guardia Civil, en especial el apartado de hábitos saludables, se prohíbe la utilización del ascensor, salvo que se vaya con carga, y ello para fomentar y permitir un estilo de vida saludable".

Desde JUCIL señalan que "la orden general a la que alude el escrito refleja que las propuestas de acción antes de su difusión pública, serán previamente autorizadas por el Mando de Personal, circunstancia que sospechamos que no se ha dado". Y la asociación, en consecuencia, ha solicitado ya "la retirada inmediata de dicha orden fuera de lugar, que se extralimita de manera clara en el uso de las atribuciones, además de contravenir la normativa de riesgos laborales, desde el punto de vista de que no ha tenido en cuenta el personal con patologías que no son incompatibles con sus funciones laborales, pero si con subir o bajar las escaleras". Todos ellos, "van a estar expuestos a riesgos innecesarios, por no comentar el caso de embarazadas que no podrán hacer uso del ascensor, siendo sometidas a riesgos laborales potenciales como una caída a diferente nivel, totalmente evitables", concluyen desde JUCIL.

Más brecha salarial

Pero si ese fuese el único recorte que tiene que soportar la Guardia Civil, la cosa posiblemente fuese llevadera. Lo cierto es que los guardias aguantan una discriminación salarial histórica que, encima, lejos de solventarse –como se comprometió el ministro Fernando Grande-Marlaska– se ha agravado con los pactos políticos más recientes. Así, el nuevo reglamento de la Policía Foral Navarra ha ampliado las diferencias salariales. Y el resultado es claro: nuevas subidas para que cada agente autonómico reciba de media 21.000 euros de golpe para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2019. Y se aplica de forma retroactiva desde el año 2019. Porque, para la Policía Foral no hay los problemas que sí hay, por lo visto, para la Policía Nacional y Guardia Civil, a quienes se les prometió la equiparación salarial con los agentes regionales y cada día que pasa están más lejos de ella.

La Guardia Civil y la Policía Nacional llevan mucho tiempo escuchando la promesa de que sus ingresos se van a equiparar con los de las policías autonómicas. Más en concreto, con los de los Mossos, aunque, como se puede apreciar, el agravio crece frente a otros cuerpos. La triste realidad es que la promesa nunca se cumple. Todo ello mientras guardias civiles y policías reciben mil euros menos al mes de pensión que los miembros de la policía autonómica catalana.

Las asociación JUSAPOL elaboró en mayo de 2023 un estudio en el que retrataba la realidad de las pensiones de los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional en comparación con las prestaciones de los Mossos.

Para empezar, recordaban que "con respecto a los guardias civiles y policías nacionales sus pensiones se calculan sobre dos bases":

El Régimen de Clases Pasivas del Estado, regulado en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. El Régimen General de la Seguridad Social, mediante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre.

Y ese factor, ya para empezar, "ha dado lugar a que actualmente dentro de los propios cuerpos, existan distintos guardias civiles o policías nacionales, a efectos de pensiones":

Los de ingreso anterior al 01 de enero de 2011, cuyas pensiones serán determinadas por el Régimen de Clases Pasivas. Los de ingreso a partir del 01 de enero de 2011, cuyas pensiones serán determinadas por el Régimen General de la Seguridad Social".

Pero, además, "ambos guardias civiles y policías nacionales también mantienen diferencias con respecto a las pensiones con el resto de cuerpos policiales, que son tanto locales como autonómicos, y cuyas pensiones están determinadas por el Régimen General de la Seguridad Social".

El estudio daba más datos y explicaciones. En primer lugar, aclaraba que "en el Régimen General de la Seguridad Social, la base reguladora se obtiene de la suma de las bases de cotización mensuales. Dichas bases de cotización se obtienen en función de las retribuciones mensuales brutas percibidas por los policías que están sujetos a este régimen". Pero en el Régimen de Clases Pasivas, "el haber regulador no va vinculado a las retribuciones brutas de los policías, sino al "grupo de pertenencia", y se trata de una cuantía fija y única para cada grupo. Todos los policías del mismo grupo tienen el mismo haber regulador independientemente de sus retribuciones, aunque sean muy distintas".

El resultado de este esquema provoca que "mientras el guardia civil o policía nacional del grupo C1, pero del Régimen de Clases Pasivas, no podrá obtener más de 29.065,98 euros brutos anuales (y más adelante veremos que ni tan siquiera eso hasta por lo menos transcurrido el año 2031); en el caso puesto como ejemplo de un mosso d’esquadra del grupo C1, perfectamente puede llegar a obtener la pensión máxima permitida" de 42.829,22 euros anuales.