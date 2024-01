El Programa de Cuesta: El discurso del Rey, los enchufes de Sánchez y sus subidas fiscales

El Rey está en una situación difícil, pues está sujeto, como ya explicó Carlos Cuesta, a los designios del Gobierno, pues constitucionalmente está atado de pies y manos. Aún así, Felipe VI ha hecho un discurso muy acertado en el que ha defendido la unidad de España y ha puesto en valor la Constitución.

Entre las frases del Rey, destacan estas: "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad". Dos estocadas clarísimas a la gestión y pactos de Pedro Sánchez.

Empieza un nuevo año 2024 y, con él, también nuevos impuestos, tarifas y obligaciones para los contribuyentes españoles. La prórroga por un año más de los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del energético, la intención de hacer permanente ambos tributos y la subida gradual de la fiscalidad de la electricidad y el gas marcarán este ejercicio 2024 en el plano fiscal.

Los "amigos" de Sánchez ya han recibido los regalos de "su" rey mago particular. Estos son los enchufes que han conseguido las personas cercanas al presidente del Gobierno. Hay una larga lista de políticos afines a Sánchez que han encontrado colocación en puestos de mucha responsabilidad.