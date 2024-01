El PP ganaría las elecciones autonómicas en Galicia y lo haría por mayoría absoluta según las primeras encuestas que empiezan a aparecer por los medios. De hecho, el sondeo de 40dB que publica este lunes El País, adelanta un gran éxito de Alfonso Rueda, que obtendría un 47,5% del voto, sólo medio punto menos de lo que tuvo Alberto Núñez Feijóo en el 2020.

El popular repetiría los 42 escaños que tiene ahora, cuatro por encima de la mayoría absoluta y a todo un mundo de distancia de los 19 que lograría el BNG, de nuevo la segunda fuerza y también repitiendo su resultado de 2020. Los nacionalistas mejorarían su resultado en un punto, para llegar hasta un 24,8% del voto.

En tercer lugar estaría el PSOE, que obtiene un mal resultado: no sólo no mejora su pobre desempeño de 2020 sino que cae un punto y medio más: se quedaría en un 17.9% y, eso sí, con los mismos 14 diputados que tiene en este momento.

Finalmente, el resto de partidos fracasaría ruidosamente al no obtener ninguna representación y, de hecho, quedarse bastante lejos de hacerlo: Sumar se queda en un 3,4%, medio punto menos de lo que obtuvo la coalición de la extrema izquierda en las anteriores elecciones; Vox no pasaría del 2,7%, mejorando seis décimas pero aun así sin ninguna posibilidad; y Podemos Galicia no pasaría de un lamentable 1,1%.

Insuficiente mejora de la izquierda

Menos optimista para los populares es la encuesta de Sondaxe que publicaba este domingo La Voz de Galicia, pero aun así les otorgaba la mayoría absoluta y con 39 diputados, uno más de los necesarios. Alfonso Rueda obtendría un 43,9% del voto, cuatro puntos menos de los que logró Feijóo en 2020.

El partido que más mejoraría sería el BNG, que subiría casi tres puntos hasta el 26,5% y lograría un diputado más hasta los 20. El PSOE, por su parte, perdería un punto, pero quedándose en el 18,7%, a todo un mundo ya no del PP sino de los nacionalistas, pero pese a ello tendría un diputado más: 15.

Finalmente, Sumar cerraría el parlamento gallego con un único escaño al lograr el 4,8% de los votos, mientras que se quedarían fuera tanto Vox, con un 3%, como Podemos, que no llegaría ni al 1%.

Ambos sondeos han contado con unas 1.200 entrevistas y se realizaron entre el 2 y el 4 de este mes en el caso de El País, y entre el 29 de diciembre y el 4 de enero el de La Voz de Galicia.