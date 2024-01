Podemos hará valer sus cinco votos en cada medida que quiera sacar adelante el Gobierno. Los de Ione Belarra pretenden sacar todo el provecho posible a su ruptura con Sumar y Yolanda Díaz, hasta el punto de exigir que se enmiende uno de los tres decretos que afecta al ministerio de Trabajo, a cambio de dar su apoyo al plan anticrisis que se vota mañana.

Los morados no están de acuerdo con el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, ya que entiende que el Consejo de Ministros ha aprobado un recorte de su cuantía, aunque desde el Ejecutivo lo niegan. Por ello, exigen modificar el texto para facilitar que salga adelante, ya sea a través del sí o de la abstención, y para ello reclaman una rectificación de su excompañera de filas.

Los de Ione Belarra reprochan al Ejecutivo no haber respondido a ninguna de sus demandas y negarse siquiera a negociar, recordando que el Gobierno no ha firmado un pacto de legislatura con Podemos ni tienen garantizado su apoyo. "Bolaños sabrá lo que hace", ironizan fuentes del partido para hacer valer su amenaza y advertir de que no van de farol.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra admitía que les resulta "sorprendente" no tener noticias del Gobierno ante sus exigencias, dado que apenas quedan 24 horas para que se debata en Pleno. "Podemos tiene sus cinco votos que vamos a utilizar, con la mayor humildad, para lograr la transformación del país", aseguraba la líder del partido.

Los de Pedro Sánchez necesitan el apoyo o la abstención de Junts y Podemos para poder sacar adelante sus medidas, lo que dificulta su aprobación ante las exigencias cruzadas de sus socios a sólo unas horas de margen para negociar.

"Podemos no se puede permitir votar en contra de un recorte porque, cuando se acepta un recorte, mañana pueden venir más", advertía Belarra que, ya sea consumando su amenaza o doblando el brazo de Díaz, lograrían vengarse de la líder de Sumar por no incluirles en el Gobierno.