Colau anuncia que se queda en Barcelona: ni ministra ni eurodiputada

Ni ministra ni eurodiputada. Ada Colau no se cansa de defraudar las altas expectativas depositadas en su figura política dentro de la plataforma Sumar. La exalcaldesa de Barcelona sonó primero como ministra de Vivienda. Llegó a confirmar que se le había ofrecido la cartera y que la había rechazado. Adujo razones personales. La imposible conciliación entre vida pública y familia. Son las mismas razones que expone ahora para descartar ser la cabeza de cartel de Sumar en las próximas elecciones europeas.

"La gente dijo que sería ministra, me lo propusieron, pero no he venido a ocupar cargos. También he visto medios que especulaban con que me iba a Europa. No iré a Europa", declaró Colau en la emisora pública de la Generalidad, "Catalunya Ràdio". La exalcaldesa hizo un elogio de la política municipal y señaló que se queda en el Ayuntamiento de Barcelona porque es donde es más útil, sea en un gobierno de coalición con el socialista Colau o en la oposición.

La dirigente de los Comunes mostró cierto pesimismo en relación al futuro del Ayuntamiento y dio casi por descontado que habrá un acuerdo entre los socialistas y Junts per Catalunya (JxCat) para repartirse el gobierno municipal. Sin embargo, no descartó que finalmente se produzca un pacto entre el PSC, los Comunes e incluso ERC. Y tampoco descartó volver a presentarse en las próximas municipales, las de 2027.