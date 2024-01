Vox no va a participar, por primera vez, en la manifestación convocada por el Partido Popular para el próximo 28 de enero en plena cesión de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont para sacar adelante sus decretos económicos. El partido de Santiago Abascal había apoyado siempre, hasta ahora, las protestas de Alberto Núñez Feijóo, tanto animando a acudir como enviado a diferentes cargos, incluido el propio presidente.

"No vamos a participar de la ceremonia de la confusión que quiere liderar Feijóo y Génova", ha advertido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha acusado al líder del PP de llevar a cabo una estrategia para "blanquear" a Pedro sánchez. El partido viene criticando desde hace tiempo que los populares pronuncian un discurso muy duro contra el Gobierno de PSOE y Sumar, pero después están dispuestos a sentarse a negociar con ellos.

Garriga ha acusado a "Génova" de "sumarse a la demonización y criminalización de Vox" por sus políticas migratorias, que han comparado con las de Junts después de que su portavoz, Míriam Nogueras, dijera haber conseguido la transferencia de las competencias en esta materia, a pesar de ser ilegal.

"Génova elige mal al enemigo, como hizo en las generales", ha insistido en criticar el secretario general de Vox, que ha señalado a Feijóo por "ser duro en sus palabras pero blando en sus acciones". De esta forma, profundiza en su choque con el PP, con el que anunciaron que rompían relaciones cuando negociaron con el PSOE y Sumar el reparto de comisiones parlamentarias, dejando fuera a Vox.

Desde entonces, las relaciones a nivel nacional son tensas, aunque fuentes de ambos partidos confirman que no se han roto completamente. Sin embargo, no existe sintonía, como había en el arranque de la legislatura y cuando se produjo la investidura fallida de Feijóo. Fuentes de Vox sostienen que esa tensión no se produce en los gobiernos autonómicos, destacando que hay una buena coordinación con los presidentes regionales del PP.