Hace tiempo que Pedro Sánchez y Emiliano García Page no se ven las caras. La última fue el 28 de octubre cuando el barón castellano manchego acudió ante el Comité Federal del PSOE para defender su oposición frontal a la ley de amnistía. Su intervención se saldó con un reguero de reproches por parte del resto de federaciones del PSOE que respaldaron, de manera incondicional, al secretario general y presidente del Gobierno.

Este miércoles, el único presidente socialista que cuenta con una mayoría absoluta, visitó Fitur, la feria de Turismo que se celebra en Madrid, y acusó al independentismo de "no buscar la amnistía" sino "la impunidad". También se despachó contra su partido añadiendo que "probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución".

Puente le responde

A Page se le vio relajado y charlando de forma amistosa con los presidentes populares de Murcia, Andalucía o Comunidad Valenciana. No tardaba mucho en llegar la respuesta de Ferraz. El ministro de Transportes, y flamante miembro de la Ejecutiva, Óscar Puente, aseguró, también desde Fitur, que "quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo". El ministro de Pedro Sánchez rechazó las acusaciones de Page y aseguró que ellos están "en el centro de la Constitución".

La respuesta del barón no tardaba mucho en llegar, tratando de rebajar tensión y añadiendo que toda su vida "me la he pasado ganando al PP y a la derecha en las elecciones. Me gustaría que los demás hiciesen lo mismo: ganar al PP".

Una referencia implícita a su mayoría absoluta, tras la severa derrota del PSOE en mayo. Tras esos comicios cargos como Puente fueron desalojados del poder. En su caso del Ayuntamiento de Valladolid. "El que gana a la derecha y extrema derecha no está en ningún extrarradio", añadía Page que aseguraba que no iba a "pedir disculpas por ganar las elecciones".

Ferraz se une a las críticas

Si Puente ponía el foco en la frase del "extrarradio de Page", el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, aseguraba en X, antiguo Twitter, que "todo terrorismo es malo". El número tres del partido trataba de responder a otra de las frases del barón castellano manchego que unas horas antes había advertido que "no hay terrorismo bueno y terrorismo malo"

Todo terrorismo es malo @garciapage. El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo.https://t.co/2BxIEhc9cP — Santos Cerdán León (@santicl) January 24, 2024

Se da la casualidad que ,durante el Comité Federal en el que Puente fue aupado a la Ejecutiva y que se celebró este fin de semana en La Coruña, Page estuvo ausente. En esta ocasión, el presidente de Castilla la Mancha alegó que tenía un viaje a China para faltar a la Conferencia Política que su partido celebró en Galicia.