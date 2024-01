Ferraz y Gobierno se unen para aislar a Page y le advierten que las críticas "no son el camino"

Ferraz y Moncloa tocan a rebato contra el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, tras sus afirmaciones en las que situaba a su propio partido "el extrarradio de la Constitución" y dejaba claro su malestar con las enmiendas transaccionadas con Junts y ERC para blindar en la ley de amnistía a los CDR y Tsunami Democrático.

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, advertía que "la estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia" no es "el camino". La número 2 de Pedro Sánchez en el Ejecutivo en el partido añadía que no comparte la "estrategia" de su "compañero" y le conminaba a "ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y la ultraderecha".

También su lugarteniente en Ferraz, Santos Cerdán, salía al paso de las preguntas asegurando que "el PSOE no está en el extrarradio" y que "en 144 años que tenemos hemos estado siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país". El secretario de organización dejaba claro que no había hablado con Page tras sus afirmaciones y que no tenía pensado descolgar el teléfono.

Desfile de ministros

También los ministros del PSOE han salido en defensa de su gestión y en contra del barón. En el mismo acto que Montero y Cerdán estaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que añadía que "ese tipo de declaraciones no es lo que más conviene, ni a Page, ni al PSOE". Unas declaraciones más prudentes que la de su paisano, y anterior jefe en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, que este miércoles situó a Page en el "extrarradio del PSOE".

La soledad de Page la demostraba el candidato en Galicia del PSOE, José Ramón Besteiro. "Ni yo, ni la mayoría del partido comparte sus declaraciones", afirmaba durante el desayuno informativo que le servía como puesta de largo en Madrid.

Las palabras de Page resonaban también en Bruselas, donde estaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para salir en defensa del partido añadiendo que el PSOE está "desde el minuto 1" con la Constitución y negarlo es "desconocer la historia, el presente y el futuro del PSOE". Unanimidad y cierre de filas contra el barón que cada día está mas aislado.