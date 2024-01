La relación del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, con la cúpula del PSOE de Pedro Sánchez nunca ha sido fácil. No ocultan que difieren en algunos de los principales planteamientos pero que se necesitan, comparten las mismas siglas pero no se dirigen al mismo público y, sin embargo, ambos son complementarios.

Hasta ahora, las embestidas de Page contra los pactos de Sánchez con los separatistas eran respondidas con silencio o indiferencia, incluso con algo de comprensión ya que saben que la alianza del PSOE con ERC o Junts no son del agrado del electorado castellano-manchego, pero todo cambió cuando este miércoles situó al PSOE "en el extrarradio de la Constitución".

En Ferraz se "cansan" de Page

"Ya cansa", sentencian en el partido donde defienden la catarata de arremetidas contra el barón, comandadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, situando a Page en "el extrarradio del PSOE". En esta ocasión, Ferraz y Moncloa salían a confrontar con el único presidente autonómico de su partido que cuenta con una cómoda mayoría absoluta. La respuesta de Page, recordando que él había ganado a la derecha, irritaba al PSOE ya que venía a mentar de manera implícita un tabú: que Pedro Sánchez no ganó las pasadas elecciones. Una respuesta que, lejos de apaciguar, irritaba más.

"Busca su hueco", sentencian fuentes próximas a la dirección del PSOE donde le acusan de "hacerle el juego a la derecha". En el partido le piden que no critique ante los medios de comunicación, las políticas y pactos del Gobierno o que, en todo caso, canalice esos reproches en las reuniones internas, de las que suele ausentarse. La última vez que asistió fue al Comité Federal de octubre y, como celebran en Ferraz, "salió escaldado". Una prueba, a juicio de la dirección del partido, de la minoría en la que se encuentra el barón díscolo.

Los sanchistas que han tratado con Page en privado lo dibujan como un personaje más manso del que trata de aparentar en los medios. "Si estás con él te da la razón, luego se da la vuelta y...."., lamentan estas fuentes.

"Él suma, pero sin el PSOE no sería nada"

Más de uno recuerda lo que sucedió en el Consejo Político que el PSOE celebró en Zaragoza en septiembre de 2022. Allí, ante todos los barones y el propio Pedro Sánchez, Page cerró filas y no hizo ni una sola crítica. Al día siguiente, se despertaban con una entrevista del presidente de Castilla la Mancha en El Mundo en la que advertía de "un castigo" si seguían "con las mismas compañías".

Estas acciones han ido "colmando el vaso de la paciencia" y en la dirección del partido le recuerdan que no hace ni un año volvió a presentarse en una candidatura junto al puño y la rosa. "Que no se olvide que se ha presentado como PSOE de Castilla la Mancha", afirman en el seno de Ferraz donde reconocen que es un activo que "suma" pero que sin las siglas del partido "no sería nadie".

Cuando viene a Madrid

En el PSOE reconocen que su temor aumenta cuando ven a Page acercase a la capital. "Viene a Madrid a buscar el titular", dicen en la sede del PSOE donde no se sorprenden por el ambiente de compadreo que el castellanomanchego mostraba en Fitur con los presidentes populares de Andalucía, Murcia o Comunidad Valenciana. "Es fácil ponerse de acuerdo con alguien que piensa como tú", ironizan en Ferraz donde, pese a todo, aseguran que entre los planes más inmediatos no pasa por expedientar a su líder en Castilla la Mancha.

Más críticos con Page que con la amnistía

La llamada al orden, en esta ocasión, es oral. No falta nadie por criticar a Page. En el PSOE se muestran más críticos con su barón que con las últimas cesiones ante Junts por al ley de amnistía. Un ejemplo es lo vivido este jueves con un desfile de altos cargos de Ferraz y del Gobierno.

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, condenaba "la estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia" y advertía a Page que ese "no es el camino". También su lugarteniente en Ferraz, Santos Cerdán, salía al paso de las preguntas asegurando que "el PSOE no está en el extrarradio" y que "en 144 años que tenemos, hemos estado siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país". El secretario de organización dejaba claro que no había hablado con Page tras sus afirmaciones y que no tenía pensado descolgar el teléfono.

Desfile de ministros

También los ministros del PSOE salían en defensa de su gestión y en contra del barón. En el mismo acto que Montero y Cerdán estaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que añadía que "ese tipo de declaraciones no es lo que más conviene, ni a Page, ni al PSOE". Unas declaraciones más prudentes que la de su paisano, y anterior jefe en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, que este miércoles situó a Page en el "extrarradio del PSOE".

La soledad de Page la demostraba el candidato en Galicia del PSOE, José Ramón Besteiro. "Ni yo, ni la mayoría del partido comparte sus declaraciones", afirmaba durante el desayuno informativo que le servía como puesta de largo en Madrid. Incluso un histórico como José Blanco, exministro con Zapatero, sentenciaba que Page "estaría mejor callado".

Las palabras del barón resonaban también en Bruselas, donde estaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para salir en defensa del partido añadiendo que el PSOE está "desde el minuto 1" con la Constitución y negarlo es "desconocer la historia, el presente y el futuro del PSOE". Unanimidad y cierre de filas contra el barón que cada día está mas aislado.