500 médicos de Baleares no atenderán a sus pacientes en español por su "amor por el catalán"

Sanitaris per la Llengua

Medio millar de médicos, enfermeras, celadores y administrativos de Baleares han formado una plataforma, "Sanitaris per la Llengua", para mostrar su "amor por el catalán" e, identificados con una chapa que reza "haz servir tu lengua", se dirigirán en esta lengua a todo el personal y a los pacientes, salvo que estos les pidan cambiar de idioma.

El portavoz de la plataforma, Marc Bonet, declaraba en el diario Última Hora: "Es muy común que, por inercia, se dirijan a nosotros en castellano, aunque su lengua común sea el catalán". El pasado lunes, presentaron en la sede de la entidad catalanista Obra Cultural Balear (OCB) –la principal organización independentista catalanista del archipiélago–, sita en Can Alcover, Palma, un decálogo de "patrones de conducta" en el que abogan por dirigirse en esta lengua a todo el personal, pacientes incluidos, aunque respondan en español; emplear el catalán "en sesiones clínicas, cursos y reuniones de profesionales"; escribir "los informes de ingreso, alta o consulta en catalán", o utilizar "por escrito el catalán normativo y con el nivel de formalidad adecuado".

Sanitaris per la Llengua muestra su "inquietud" ante el "abandono progresivo" del catalán en la sanidad, se opone a que le Gobierno autonómico del PP no lo exija como requisito obligatorio para trabajar en el Servicio Balear de Salud y a que éste se nutra de trabajadores de la península y de extranjeros que no dominan el catalán.

Bonet, anestesiólogo del Hospital Son Llàtzer de Palma, sostiene que "el centro de la relación sanitario-paciente es la comunicación" y, por tanto, reivindica "que se pueda hacer en la lengua propia es un derecho y una necesidad del paciente" porque "la expresión de todo sufrimiento debe poder estar en la lengua en la que uno vive, siente y piensa". En la presentación de la plataforma, Sanitaris per la Llengua culpó, según ABC, del supuesto retroceso del catalán a "la incorporación de un número sustancial de profesionales que no conocen el catalán" y a "los profesionales catalanohablantes –tanto de origen como de adopción- que hacen un uso muy restringido en sus puestos de trabajo".

El catalán no es un requisito obligatorio en Baleares

Con la llegada al gobierno autonómico de la popular Marga Prohens, el catalán dejó de ser un requisito obligatorio para trabajar en el Servicio Balear de Salud. Esta medida ha permitido por primera vez en mucho tiempo cubrir el servicio de Oncología del hospital Can Misses, donde sólo había un profesional en activo de una plantilla de cinco.

Por su parte, la OCB ha emprendido una cruzada contra la supresión del requisito lingüístico. De la mano del PSOE y los independentistas de Més, la entidad catalanista ha llevado ante el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido esta medida del PP al considerar que vulnera el régimen de cooficialidad lingüística y el derecho de los ciudadanos a usar la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria. El TC ha admitido a trámite el recurso.