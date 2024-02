Demoledor discurso de Sayas contra los pactos PSOE-Bildu: "No hay pintura para blanquear tanta infamia"

El diputado navarro del PP, Sergio Sayas, ha cargado este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez por tratar de "blanquear" a Bildu. En la intervención en la que defendía la propuesta de los populares para "poner en valor a las víctimas del terrorismo", el diputado ha asegurado que el Gobierno "ha perdido tanto los escrúpulos que ahora quiere redefinir lo que es el terrorismo".

Primero, ha dicho, "lo hará al servicio de Junts", la formación que dirige Carles Puigdemont, pero "por el camino también aprovecharán para poner el termino del terrorismo al servicio de sus otros socios, los de Bildu", ha alertado el diputado del PP.

Tras ello, ha explicado que el gobierno no podrá "blanquear a Bildu". "Es imposible blanquear a Bildu porque no hay nada más negro en la historia democrática de nuestro país. No tienen ustedes suficiente pintura para blanquear tanta infamia, tanta indecencia y tanta barbaridad", ha sentenciado.

Sayas ha criticado los "pactos indecentes" del Gobierno "que ningún demócrata puede soportar" y ha recordado las numerosas ocasiones en las que los socialistas repitieron que con Bildu "no se iban ni a sentar".

"Quieren que lo olvidemos todo porque nuestro olvido es lo único que puede llevar a sus conciencias la paz. Pero por mucho que el gobierno trate de pasar página de forma interesada, la sociedad española no va a olvidar a las víctimas del terrorismo", ha agregado.