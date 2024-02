Sí, Tezanos intenta movilizar a la izquierda, pero el PP tiene motivos para preocuparse en Galicia

Las elecciones gallegas del próximo domingo 18 tienen, como por otra parte suele ocurrir, una importancia que transciende lo autonómico: el PP puede obtener otra victoria que le afiance aún más en su papel de líder de la oposición al sanchismo... o quedarse a las puertas de la mayoría absoluta en lo que sería un revés fenomenal para el propio Alberto Núñez Feijóo.

El CIS ha puesto toda la carne en el asador con dos encuestas que dan, sobre todo la segunda aparecida este lunes, alas a la izquierda, pero que no son demasiado creíbles, como todo lo que lleve la firma de José Félix Tezanos.

Sin embargo, al Pp le conviene no llamarse a engaño y no equivocarse: si bien es cierto que tiene la ansiada mayoría absoluta a su alcance, no lo es menos que unos pocos votos menos podrían dar al traste con ella y dejar a Galicia en manos del BNG, que será sin duda segunda fuerza, y a España en una situación todavía más complicada.

Mientras, los que tienen ya prácticamente todo dicho en Galicia son Sumar, que en el mejor de los casos se quedará en un único y casi ridículo diputado; Vox, que tiene practicamente imposible tener ni un sólo diputado y lo más probable es que esté aún peor que en 2020; y Podemos, cuyo éxito o fracaso no se medirá tanto por su propio resultado sino por si logran hundir definitivamente a los de Yolanda Díaz.

Y todo se jugará por un puñado de votos, así que el día 18 noy hay que quedarse en casa.