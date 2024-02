Lluís Llach deja el 'Consell de la República' y abandona a Puigdemont por negociar con Sánchez

Lluís Llach no está cómodo con Puigdemont. De hecho y debido a esa incomodidad ha dejado el Consell de la República dando un portazo. Al cantautor, uno de los grandes animadores del proceso separatista como diputado de Junts pel Sí y activista en todas las entidades, no le gusta que Carles Puigdemont haya optado por tomar las riendas de Junts en la negociación con los socialistas. Le resta crédito a ojos de Llach y anula la neutralidad debida como líder del Consell.

En una entrevista en el digital independentista Vilaweb, Llach explica que ha dejado el Consell de la República por el cambio de papel de Puigdemont tras las pasadas elecciones generales del 23J. Así, afirma que formaba parte de ese organismo "por fidelidad a la figura de un presidente en el exilio que se llama Carles Puigdemont, a quien además me unen lazos de amistad y admiración", pero que el hecho de que se convirtiera en el líder de la negociación le provoca a él una notable incomodidad. "No me siento cómodo con este papel de Puigdemont. No dudo de que pueda trabajar, de hecho se ha visto que les molesta mucho, pero creo que esta decisión deja al Consell de la república en una situación que a mí me crea muchas dudas e incomodidad. También hay una cosa personal. Yo no he militado nunca y me agrada ir por mi cuenta", añadió.

Llach también apunta que "la función más importante que le queda a Puigdemont como presidente en el exilio es acabar su trabajo. Por encima de Junts si es necesario". En la misma entrevista, el cantautor censura que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) pretenda impulsar una candidatura independentista porque limitaría la capacidad de acción de la entidad y anularía su transversalidad. No obstante, cree que debe haber una lista que compita con los partidos independentistas.

No cree en la amnistía

Por otra parte, se muestra muy pesimista con la amnistía. "No creo en la amnistía. Considero que vivimos bajo un golpe de Estado. Ya no es necesario que los golpes de Estado los hagan los militares, ahora también los pueden hacer los jueces. Y ahora vivimos un golpe de Estado hecho por un cuerpo jurídico que es absolutamente heredero del franquismo. Y, por tanto, si estamos en un golpe de Estado no habrá amnistía", señala.