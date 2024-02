Dimite la delegada de Igualdad de RTVE por la elección de "Zorra" para Eurovisión: "Ni es empoderamiento ni feminismo"

La delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE, Montserrat Boix, ha presentado su dimisión tras la elección de la canción Zorra, del grupo Nebulossa, para representar a España en el Festival de Eurovisión. Así lo ha confirmado ella misma en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X (antes Twitter), donde ha asegurando que no puede asumir "esta posición".

"Pido perdón a las víctimas de violencia de género. Zorra ni es empoderamiento, ni es feminismo", ha sentenciado Boix, recordando que precisamente su primer trabajo como delegada fue cambiar las bases del Benidorm Fest por mandato del anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero, tras la polémica con la canción SloMo de Chanel.

He dimitido porque no puedo asumir esta posición Mi primer trabajo como delegada fue cambiar las bases del BenidormFest por mandato de @1JMPTornero tras polémica de SloMo. Pido perdón a las víctimas de #violenciadegénero. Zorra ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo — Montserrat Boix (@montserratboix) February 9, 2024

Las feministas, en pie de guerra

Su dimisión se produce después de que numerosas asociaciones feministas hayan manifestado su profundo malestar tanto con la elección de Zorra como con la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llegó a celebrar la victoria de Nebulossa, asegurando que su canción demostraba que el feminismo "es justo y es divertido".

"Reclamamos al Gobierno que se abstenga de frivolizar sobre una expresión que es usada frecuentemente por los maltratadores cuando golpean a sus víctimas", rezaba el comunicado remitido por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que acusaba a Sánchez de "banalizar la violencia contra las mujeres y niñas".

La pretensión de que "zorra" es una palabra "empoderante" y válida para referirse a las mujeres banaliza su vinculación con la violencia que padecen niñas y mujeres, como recogen miles de sentencias judiciales. Comunicado de Contra Borrado.https://t.co/q5Rsr3y5YX — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) February 6, 2024

"Manifestamos nuestra rotunda queja y solicitamos la retirada de la canción elegida para la representación de nuestro país a través de nuestra televisión pública en Eurovisión", añadía el Movimiento Feminista de Madrid, que considera que "la composición insulta de forma machista a las mujeres".

Socialistas indignadas

Las críticas se han extendido incluso entre las feministas socialistas. "A mí no me gusta que me llamen ‘zorra’, ni que se lo llamen a mi hija. Ni siquiera en broma. Para vindicar nuestra libertad no necesitamos acudir a la violencia verbal", ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter) la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano. La que fuera vicesecretaria general del PSOE con Rubalcaba ha utilizado, además, el hashtag #NoTieneGracia, un mensaje que bien podía ir dirigido al presidente.

A mi no me gusta que me llamen "zorra", ni que se lo llamen a mi hija. Ni siquiera en broma. Para vindicar nuestra libertad no necesitamos acudir a la violencia verbal.#NoTieneGracia — Elena Valenciano (@ElenaValenciano) February 5, 2024

"La exaltación del sexismo, la misoginia y la banalizacion de la violencia representará a España. Este es el panorama" —ha escrito estos días la también socialista Ángeles Álvarez—. No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose ‘zorras’". Ambos mensajes resumen el sentir del feminismo clásico, que en las últimas horas se ha movilizado en redes sociales para pedir que la canción de Nebulossa no represente finalmente a España en Eurovisión.