Feijóo: "Sánchez lo intentará hasta el final, sin amnistía no hay legislatura"

Alberto Núñez Feijóo ha declarado este viernes en Es la mañana de Federico de esRadio que Pedro Sánchez intentará sacar la Ley de Amnistía "hasta el final": "Sin amnistía, no hay legislatura". El líder del PP ha señalado que, para ello, el Gobierno "va a intentar dejar en ridículo a la Fiscalía" y ha censurado que esté "aceptando insultos insólitos a los jueces en el Congreso" provenientes no ya de sus socios, sino "de partidos que están en el Gobierno", mientras la presidenta de la cámara, Francina Armengol, "no dice ni mú".

Feijóo ha valorado la situación política actual indicando que, del mismo modo que no habría "investidura sin el independentismo", no habrá "legislatura sin el independentismo". "La primera cuestión la ha conseguido; ahora bien, la legislatura es más compleja" porque, entre otras, cosas, España es un Estado miembro de la UE, y su pilar fundamental "es el Estado de derecho" y sus tres patas, la "separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la independencia del poder judicial": "Esos tres principios están siendo atacados en España".

El presidente del PP se ha referido a la sequía –"De Madrid para abajo, incluido el noreste, tenemos problemas de agua"– y ha criticado el "dogmatismo medioambiental impropio de un país que tiene graves dificultades de agua". En estas, "hemos visto que Sánchez ha ido a Bruselas para hablar de los independentistas bastante más veces que para hablar de los agricultores". "La gente no puede más. Lamentablemente, tenemos un grave problema en el campo y un grave problema de ausencia de interés y un grave desdén del Gobierno", ha añadido.

Feijóo ha insistido en que "esta legislatura se ha iniciado con una trampa", aunque esta no es eterna: "Puedes trampear durante un tiempo, pero no todo el tiempo. Esto ha llegado a Europa, y Europa, en el Parlamento, no distingue de países". El líder del PP ha tildado de "curioso" que "el Partido Socialista vote a favor" de investigar a Puigdemont en Europa mientras en España "persigue a los jueces y descalifica a los jueces que llevan a cabo esta investigación": "Además, hemos visto cómo se ha intervenido la Fiscalía del Supremo, un 155". Pese a todo, el expresidente de la Xunta considera que Sánchez "lo va a intentar hasta el final": "Sin amnistía no hay legislatura".

"El Senado está funcionando"

Alberto Núñez Feijóo ha comentado también la capacidad que tiene el PP de hacer oposición al sanchismo desde "la mayoría de las CCAA". Ha destacado que "más del 70% de la población española" de las CCAA más pobladas, "excepto Cataluña", están gobernadas por miembros de su partido y gestionadas por políticas del PP. Ha dicho que tienen que "cumplir con nuestra obligación" con "responsabilidad en el Gobierno y en la oposición".

En este sentido, el líder del PP ha recordado que "tenemos mayoría absoluta en el Senado" y que desde la Cámara Alta han "devuelto el techo de gasto" y "se ha aprobado la primera ley antiokupación de viviendas". Feijóo ha señalado que "vivimos en un contexto de un disparate legal en nuestro país, pero el Senado está funcionando". Sobre la okupación ha dicho que existe un "principio básico" que es el principio de propiedad" y que aunque la ley está aprobada en el Senado ahora "va al Congreso" donde "Sumar dirá que no y el PSOE mirará para otro lado". Ha puesto en cuestión lo que puedan decidir sos nacionalistas catalanes recordando que "de cada 10 viviendas que se okupan 4 están en el área de Barcelona". "Cuando te ocurre eso en tu barrio o un edificio próximo se acaba la convivencia en el barrio", ha señalado.

El presidente del PP ha comentado otras acciones de la oposición a Sánchez como la llegada de la Comisión de Venecia a España para estudiar la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O. Ha recordado que vienen a España porque el PP les ha "llamado". Ha apuntado que han analizado cómo es posible que "una de las cuestiones más importantes en 45 años de democracia se haga por un procedimiento sin pedir informes". "¿Cómo se hace omitiendo los informes preceptivos? Porque el Gobierno sabe que va a tener informes negativos y no puede seguir con su tropelía", ha indicado.

"El Gobierno se está forrando con la inflación"

El presidente del PP ha analizado los problemas económicos que tiene España y cómo no los está sabiendo gestionar el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre las protestas de los agricultores y ganaderos ha dicho que "han subido un 32% los alimentos" y que "el Gobierno se está forrando con la inflación". "Se negó y lo sigue haciendo a rebajar el IVA, de ciertos alimentos y somos el primer país con un impuesto al plástico. Más impuestos y despreciando cualquier propuesta que haga la oposición", ha dicho Feijóo que advierte que lo que pregona el sanchismo en materia de pensiones y de salarios "es falso" porque pese a todo lo que dicen que están haciendo desde Moncloa "el poder adquisitivo de la gente ha bajado".

"La economía española no va bien. Si cogemos los fijos discontinuos el número de parados se mantiene igual que en 2018. Hemos crecido en afiliaciones a la Seguridad Social un millón de personas de las que 500.000 son del sector público", ha apuntado Feijóo que indica que en el contexto europeo "estamos a la cola del crecimiento económico". "Hemos perdido convergencia en renta con los países de la UE, estamos en el conjunto de los países pobres y nos hemos endeudado con 400.000 millones de euros, 200 millones más de deuda al día desde que está Sánchez", ha destacado.

La EBAU común que propone el PP

Sobre el compromiso del PP de impulsar una EBAU común en el conjunto de España, Feijóo ha explicado que, como su partido gobierna en muchas comunidades autónomas, los consejeros de Educación se han puesto "de acuerdo en hacer una prueba de selectividad común en el conjunto del país". El expresidente ha dicho que "una persona, cuando se examina, accede a la posibilidad de matricularse en la universidad española. Si el examen es para estudiar en el sistema universitario español, lo lógico es que tenga denominador común en la mayoría de las materias. No pueden ser diecisiete exámenes para ir al mismo sitio". ¿Cómo? Por ejemplo, en la asignatura de Historia, "podemos aproximarnos a la Real Academia de la Historia para hacer contenidos de materia común": "La RAH no tiene afiliación política, son personas cultas que conocen la Historia de España y, por tanto, expliquemos la historia del país con contenido sensato".

Evidentemente, algunos contenidos dependen del Gobierno central y otros de los autonómicos: "Tenemos un Estado muy complejo, pero creo que el Gobierno tiene la función de hilvanar, de recoser los contenidos básicos".