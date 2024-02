El auge del BNG pone en jaque la mayoría absoluta del PP en Galicia, según las encuestas

A falta de una semana para las elecciones gallegas, las encuestas confirman el auge del BNG y se dividen sobre la resistencia del PP. Mientras que el sondeo de Sigma 2 para El Mundo pronostica que Alfonso Rueda revalidaría la mayoría absoluta con entre 39 y 42 escaños, el realizado por 40dB para El País y la SER rebaja la horquilla a 36-40, por lo que su continuidad quedaría en un limbo, ya que los populares necesitarían alcanzar los 38 diputados para seguir gobernando. En lo que no parece haber duda es en el empuje de los nacionalistas y la caída del PSOE: mientras los primeros podrían conseguir hasta 6 escaños más que en los comicios de 2020, los socialistas podrían perder hasta 4.

La encuesta de Sigma 2

El barómetro de El Mundo, que asegura que el PP podría alcanzar el 47,8% de los votos (tres décimas menos que la semana pasada), concede un 28% al BNG (3,5 puntos más que hace siete días). De esta forma, la candidatura liderada por Ana Pontón obtendría entre 21 y 23 diputados, por lo que estaría en disposición de mejorar muy sustancialmente el resultado que obtuvo en los comicios de 2020, cuando tuvo que conformarse con 19.

El PSOE, por su parte, se quedaría con el 17,1% de los sufragios y entre 12 y 13 escaños (uno o dos menos que en las últimas elecciones), mientras que Sumar, Podemos y Vox no lograrían entrar en el parlamento gallego, al no súper el umbral mínimo para hacerlo.

El sondeo de 40dB

La encuesta de El País, que se realizó tras el único debate celebrado entre los candidatos, muestra un panorama ligeramente diferente. Según su barómetro, el PP lograría el 45,2 % de los votos, por que no estaría claro que pudiera revalidar su mayoría, ya que tampoco este sondeo concede representación alguna a Vox. En el bloque de la izquierda, el BNG se dispararía hasta el 30% y, por tanto, podría hacerse con entre 22 y 25 escaños, mientras que el PSOE se movería entre 10 y 13.

Al igual que El Mundo, coincide en que Sumar y Podemos quedarían fuera, pero lo que sí vaticina este sondeo realizado por 40dB es que Democracia Orensana podría hacerse con un diputado, por lo que el grupo Prisa deja abierta la puerta a que el PP pueda salvar el Gobierno gracias al apoyo del peculiar alcalde de Orense, Gonzalo Jácome.

Aun así, El País llama la atención sobre otro aspecto que no concuerda con el reparto de votos pronosticado por él mismo y es que hasta un 46,5% de los encuestados prefiere un gobierno de coalición entre las formaciones de izquierda. Por el contrario, un 29% apuesta por que siga el PP en solitario (a pesar de ser muchos más los gallegos que votarían a Alfonso Rueda), mientras que el 7,5% desearía un pacto entre populares y Vox que, en todo caso, no tendría cabida si no consiguen representación.