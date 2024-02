Marlaska desmanteló en 2022 la unidad de élite contra el narcotráfico a pesar de las advertencias de la Guardia Civil

"Los narcos se han venido arriba, el principio de autoridad está perdido y peligra el Estado de Derecho", sentenciaba este sábado en esRadio Agustín Leal, el portavoz de Jucil. El "asesinato" de dos compañeros tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate ha desatado la ira de las principales asociaciones de guardias civiles, que llevan años denunciando la falta de medios en la zona.

Sin embargo, la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil sitúa el punto de inflexión en el año 2022. A pesar del "éxito apabullante" que había cosechado el llamado OCON Sur (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía), el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decidió disolver esta unidad de élite formada por 150 agentes de la Guardia Civil en comisión de servicio, que estaban disponibles las 24 horas y los 7 días de la semana para luchar contra esta lacra.

La medida cogía por sorpresa a todos los agentes, que se veían obligados de golpe y porrazo a cambiar de domicilio y de colegios para sus hijos y que no entendían cómo el Gobierno desmantelaba de un día para otro un equipo que tan buenos resultados había logrado en sus más de cuatro años de vida. Según el balance provisional publicado en septiembre de 2022, durante ese tiempo, el OCON Sur había logrado decomisar 1,1 millones de kilos de hachís, 35.146 kilos de cocaína, 59.275 kilos de marihuana y 2.445.025 cajetillas de tabaco de contrabando. Además, se consiguió detener a 12.813 personas, se incautaron 2.622 vehículos, otras 1.137 embarcaciones y 779.468 litros de gasolina.

Jucil ya auguró lo que sucedería

Ante la polémica suscitada, Marlaska aseguró entonces que no se trataba de una disolución como tal, sino de una simple "reestructuración" e insistió en que todos los agentes seguirían haciendo su trabajo desde sus respectivas comandancias. Ése, sin embargo, es el principal problema, tal y como ya advirtió en aquel momento Jucil. "La abrumadora mayoría de los 150 agentes aproximadamente que estaban comisionados no son de Andalucía. Algunos son de La Coruña, de Santander, de Barcelona... Y se han vuelto a sus comandancias -explicaba Agustín Leal en una entrevista en La Noche de Dieter-, por tanto, lucharán contra el narco que hay en la comandancia de La Coruña o donde sea, pero no contra el narco que hay en el Campo de Gibraltar".

El ministro alegó, no obstante, que muchos de ellos se quedarían en los Grupos se EDOA (Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga de Andalucía). Sin embargo, el portavoz de Jucil advertía de que "esos grupos ya existían antes y, si bien hacían un trabajo encomiable, no llegaban a acabar con todas las redes de narcotráfico y con lo que se llegó a llamar la pequeña Medellín". Precisamente por eso, Leal vaticinaba que los narcotraficantes volverían a reorganizarse y que todo lo que se había avanzando hasta ese momento se terminaría echando por tierra.

El origen del OCON Sur

El origen del OCON Sur se remonta a principios de 2018. En aquella época, los clanes del Estrecho habían conseguido tal nivel de impunidad que efectivamente se empezaba a hablar de La Línea de la Concepción como "la pequeña Medellín". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se dieron cuenta de que, en esa zona, los narcos ya estaban usando la misma estructura piramidal de los cárteles mexicanos y colombianos. "Incluso se detectó que ya estaban introduciendo en las instituciones", apuntaba Leal.

Ante este riesgo, el Ministerio del Interior decidió impulsar un Plan Especial para la Seguridad del Campo de Gibraltar y, al mismo tiempo, crear esta unidad de élite que tuvo "un éxito rotundo y abrumador". Entre otras cosas, se logró la desarticulación del clan de 'Los Castañas', cuyos cabecillas, Antonio Tejón y su hermano 'Isco', eran considerados por las autoridades españolas y europeas como los mayores traficantes de hachís de toda Europa. "El OCON Sur era la pesadilla de los grandes clanes de narcotráfico que cada vez que crecían más y más", resumía el portavoz de Jucil.

Sin embargo, su labor iba más allá y de ahí el temor a que, como ha sucedido, volvieran a reorganizarse. "La lucha contra estas organizaciones no es solo incautar a la droga, es también luchar contra blanqueo de capitales y se necesita un grupo de guardias civiles o de policías expertos en blanqueo. Hay que dar con el dinero, hay que incautarles el patrimonio inmenso que han conseguido con ese dinero ilícito. Para eso se necesitan grandes unidades especializadas -advertía Agustín Leal-. El OCON es un arma encomiable para luchar contra el narcotráfico, por eso no entendemos que por parte de esta administración se decida cesar a una unidad de esta de calibre, que es de lo mejor que hay en Europa".

Dos guardias civiles "asesinados"

Tal y como Jucil advirtió entonces, si en 2022 el narco en la zona estaba herido de muerte, hoy vuelve a resurgir, y el mejor ejemplo es lo sucedido el pasado viernes, cuando dos guardias civiles fueron "asesinados" por los narcotraficantes que les embistieron con unas embarcaciones de "entre 12 y 14 metros de eslora y tres motores con 900 caballos", mientras que los agentes, además de ser pocos, apenas contaban con una pequeña zodiac.

"No se las puede interceptar porque ninguna de las seis patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Cádiz se puede hacer a la mar debido a que todas ellas tienen averías de mayor o menor calado, incluso una de las más nuevas que ha costado más de 2 millones de euros y que cada vez que se echa a la mar tiene que volver por alguna avería", aseguraba este sábado Agustín Leal, apenas año y medio después de aquella entrevista en la que vaticinó lo que, por desgracia, ha terminado ocurriendo.