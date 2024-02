Los ocho de Leiza: "En este rincón va a empezar la reconquista de España"

En Leiza, pueblo navarro de unos 3.000 habitantes, gobierna con mayoría absoluta Bildu. Allí resisten dos concejales de UPN, Silvestre Zubitur y Fermin Azpiroz. Hace cuatro años estaba Silvestre solo, así que han doblado sus fuerzas.

Los conocimos el pasado mes de noviembre cuando su imagen se hizo viral. Lo recordarán. Once personas, una en silla de ruedas, con la barbilla alta, serios, tranquilos, estoicos, se habían parado en la plaza de su pueblo con un cartel casero que decía "Amnistía no". El grupo estaba enmarcado bajo un tejadillo de piedra, un rincón al que llaman la fuente. La famosa foto no se la hicieron ellos sino los que estaban en frente, en una multitudinaria feria de caseríos y caseros, para ridiculizarlos. Pero la historia se dio la vuelta.

Entre los once estaban los dos concejales de UPN y algunos de sus familiares y amigos. En aquel momento de manifestaciones multitudinarias en España contra la cesión del Gobierno al golpismo catalán once personas nos dieron una lección de valentía y dignidad. Porque no es lo mismo salir a la calle en la ciudad diluido en la multitud que en un pueblo, poner tu cara en este feudo de Bildu donde ETA ha dejado tres víctimas, Gregorio Hernández Corchete en1982, José Javier Múgica Astibia en 2001 y Juan Carlos Biero en 2002, agente de la Guardia Civil. La imagen de los "héroes de Leiza", les bautizaron, nos llegó al corazón y nos llenó de orgullo.

Les recomiendo que escuchen cómo Silvestre nos narró aquel momento en el programa es La Noche de Dieter.

"Marlaska dimisión"

Pues lo han vuelto a hacer. Este jueves, por teléfono, hablamos con Silvestre, siempre cercano y vital: "¿Otra vez?", le decía yo. Me contestaba: "En éste rincón de Leiza va a empezar la conquista de España". Se reía.

Allí se plantaron hace unos días, en el mismo rincón. En esta ocasión eran ochos y las letras negras de la pancarta dicían: "Marlaska dimisión, alde betiko: lejos para siempre". Zubitur no da crédito, sigue escandalizado por las imágenes de la embarcación de narcotraficantes arrasando a la pequeña lancha de la guardia civil mientras varias personas animan, jalean y comentan el asesinato. Una muerte "tipo circo romano" en Barbate. Una lucha absolutamente desigual con unos verdugos que se ensañan con unos servidores públicos. Dice que le ha recordado a "los que brindaban con champán cuando ETA mataba".

Ocho en territorio comanche.

La valentía en 2024 es esto. pic.twitter.com/BGcuEjto4Z — Iñaki Arteta Orbea (@IakiArtetaOrbea) February 15, 2024

El pasado domingo Silvestre y sus compañeros pidieron que se oficiara una misa por los dos guardias civiles fallecidos, David Pérez y Miguel Ángel González Gómez, cuando el gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha decretado un día de luto oficial. Al salir de misa se plantaron allí con el cartel y como alguien había imprimido la letra de "El novio de la muerte", entonaron la canción. Bromea Silvestre, "nos va a llevar en la próxima gira Julio Iglesias". Al acabar, los ocho presentes gritan: "¡Viva España!" y "¡viva la Guardia Civil!". Ese grito En Leiza.

La anécdota es que al parecer lo que hemos visto es el segundo intento. El domingo pusieron el móvil apoyado en el bolso de una de las mujeres de la imagen, encuadraron y empezaron. Pero cuando fueron a comprobar el teléfono no le habían dado a grabar. Lo dejaron estar. Como el lunes volvieron a coincidir en una concentración de repulsa a lo ocurrido en Barbate repitieron ese "Novio de la muerte".

Por cierto, la pancarta de "Amnistía No" también sale de fondo. "A este paso vais a empapelar la plaza del pueblo", le digo. La fuente del pueblo es ya un símbolo de la resistencia constitucional ante una España que para Silvestre "se ha dejado mucho, ha cedido, en la que con tanto subvencionado es difícil que despierte, están acomodados".

El concejal se despedía, "lo de ir siempre a contracorriente es muy cansado. Pero tampoco te vas a callar". Además, decía, "los españoles siempre han dado la batalla, cómo cuando plantamos cara a los franceses o en la batalla de las Navas de Tolosa".

Leiza y Barbate. Se cruzan dos historias David y Goliat. Los ocho de Leiza frente a un pueblo tomado por Bildu. La de los menguados recursos de los servidores públicos frente al poderío de los delincuentes.

Hablando con Maite Pagaza sobre Zubitur me decía "es la persona que merece la medalla al mérito constitucional. Mis hermanos hace veinte años hablaban de él como el que habla de Gary Cooper en A la hora señalada".