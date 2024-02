El PSOE trata de digerir su peor resultado histórico, que les deja como partido minoritario

Es una constante desde que Pedro Sánchez llegó al PSOE y a la Moncloa. Los socialistas se van diluyendo en los parlamentos de País Vasco o Galicia a favor de sus socios más radicales y separatistas, mientras que el resto de feudos históricos, como Andalucía, es el PP el que va recogiendo a sus votantes. En estas elecciones gallegas se ha vuelto a comprobar.

El PSOE había fiado su campaña a un cambio del Gobierno que les permitiese ocultar su caída de votos. En Ferraz asumían que existía un trasvase de votantes ante un BNG "muy fuerte". Toda la tramoya se ha caído en cuanto que el PP ha revalidado con creces su mayoría absoluta, pese a perder 2 asientos, y ha evidenciado la debilidad socialista, al caer por debajo de la barrera psicológica de 10 escaños y quedarse en apenas 9. Su peor resultado histórico y lejos de los 14 asientos de hace cuatro años y que, hasta ahora, era su mínimo.

Los socialistas pierden más de un tercio de su representación a favor de un BNG que casi triplica en escaños al partido de Pedro Sánchez. Por provincias, los datos son más demoledores al perder dos diputados por Orense; otros dos asientos se lo dejan en Pontevedra y otro por La Coruña. Sólo se mantienen intactos en Lugo, la tierra de su cabeza de cartel.

Los socialistas también se llevan un batacazo en en las tres principales ciudades gallegas en las que tienen alcaldes (Vigo, La Coruña y Lugo). En el feudo de Abel Caballero, el BNG es la fuerza más votada. En el resto, son los populares. El trasvase de votos no es sólo a favor del partido de Ana Pontón. En el caso de Orense, los socialistas son cuarta fuerza en la capital y uno de los dos asientos que pierden va para Democracia Orensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, mientras que el PP se mantiene intacto.

Desligando la amnistía de la debacle

"No obtuvimos los resultados esperados", ha reconocido el candidato José Ramón Gómez Besteiro, que ha prometido que se mantendrán en la oposición y que el "cambio no se consigue de la noche a la mañana". El aval definitivo para su continuidad ha llegado desde Ferraz donde la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, ha añadido que "confiamos" en Besteiro. Un respaldo que aleja cualquier tipo de ruido interno en un PSdeG acostumbrado a las guerras cainitas y con líderes efímeros.

En Ferraz, no han mostrado mucha sorpresa ni conmoción ante la debacle socialista e incluso han reconocido que los nueve escaños estaban entre "las horquillas que manejaban". También han deslizado que la amnistía no ha sido perjudicial para su partido sino que su debacle se debe a la concentración de votos en torno al BNG. "Feijóo tiene dos diputados menos y los partidos a favor de la amnistía uno más", han añadido fuentes de la dirección en referencia al BNG pese a que, a diferencia del PSOE o Junts, no es uno de los partidos impulsores de la amnistía.

Las mismas fuentes también se han desmarcado de la estrategia que el PSOE ha seguido en los últimos días y han reconocido que la "concentración de voto en torno al BNG no ha fructificado". Incluso han evidenciado que, a tenor de los resultados, ha habido una movilización a última hora en torno al PP y que se ha activado un voto útil en la derecha. En una comparecencia exprés de Esther Peña, la portavoz sentenciaba antes de abandonar Ferraz que "la izquierda crece y la derecha retrocede pero que es insuficiente".