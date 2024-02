El futbolista y paciente de ELA Juan Carlos Unzué ha participado en la jornada Por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA, organizada por la Confederación Nacional de Entidades de la ELA (ConELA) en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

Desde allí, ha acusado al Gobierno "de no tramitar la anterior proposición de Ley de la ELA y de bloquearla más de 50 veces" a pesar de que los grupos políticos habían apoyado por unanimidad comenzar su tramitación. "Hace casi dos años se aprobó una proposición de Ley de la ELA por unanimidad. El Gobierno tenía la fuerza y el poder para llevar adelante su tramitación, pero no lo hizo y, además, la bloqueó más de 50 veces. Por eso quedó guardada en un cajón. Tiene la responsabilidad de haber paralizado su tramitación". También se ha referido a la responsabilidad de los partidos de la oposición, que "deberían haberse unido para hacer fuerza". La tramitación de la proposición decayó finalmente debido a la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio tras meses varada.

Unzue ha lanzado sus reproches ante sólo cinco diputados, según él mismo ha denunciado en su discurso: "Me imagino que el resto tendrán algo importante que hacer. Al final, hemos venido a vuestra casa. Creo que he contado sólo a unos cinco diputados y diputadas en esta sala. Tengo que decir que a muchos de mis compañeros les ha costado mucho venir hoy aquí, ya no solamente de esfuerzo económico sino de esfuerzo físico; por eso, espero que el resto de los diputados nos vean a través de las grabaciones del Congreso". "Qué les pediría, les pediría voluntad y un poco de empatía. Para tramitar esta ley ELA", ha señalado.