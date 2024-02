Ferraz pide líderes que trasciendan la marca pero el Gobierno se lanza a por Page: "Sigue en el extrarradio"

Tres días después del festín del PP en Galicia, el caldo gallego sigue repitiéndose en Moncloa pero pocas recetas resultan tan indigestas como las de Emiliano García Page. El barón castellano manchego recurrió a un símil culinario para explicar la debacle de su partido. "Los ingredientes eran locales pero el guiso era nacional", afirmó el lunes mientras Ferraz trataba de de poner un perímetro sobre la catástrofe para que no afectase a Pedro Sánchez.

La receta de Page también choca con la decisión de Moncloa de evitar cualquier tipo de autocrítica y con la de establecer un cordón de seguridad en torno al presidente del Gobierno. En el Palacio cocinaron un argumentario para la ocasión y al que la ministra portavoz, Pilar Alegría, se remitió hasta en dos ocasiones durante la rueda de prensa de este martes. "Se votó en clave autonómica y territorial", terciaba mientras repetía que "esto no es una segunda vuelta de nada" y que "Pedro Sánchez sigue siendo el presidente y Feijóo el líder de la oposición".

Fuentes monclovitas tratan de alejar el fantasma de un adelanto electoral y sentencian que el presidente del Gobierno ya convocó unas elecciones "para clarificar el resultado" tras otra debacle territorial: las pasadas autonómicas y municipales, que dejaron al PSOE casi huérfano de poder. Sólo ganó en dos comunidades, Asturias y Castilla la Mancha, y accedió al Gobierno de Navarra tras armar un pacto con Bildu, Geroa Bai y Podemos.

De los barones del PSOE se ha pasado a un sólo barón con autoridad: Emiliano García Page, que exhibe la única mayoría absoluta de los socialistas en una comunidad autonómicas. Caído el aragonés Javier Lambán, Page es el único que sigue criticando abiertamente a la dirección de su partido y no duda en expresar su alegría por que el domingo "no ganó Puigdemont".

Page, en el extrarradio

Page exhibe perfil propio. Es lo más parecido a lo que Sánchez recetó este lunes ante su Ejecutiva. Dentro de Ferraz, el secretario general del partido reconoció que tienen "déficit de liderazgos" y solicitó que sean "pegados al territorio" y que "trasciendan las siglas del PSOE", capaces de erigirse en transversales para que los vote casi toda la ciudadanía.

Es lo que cumple Page, capaz de conseguir el respaldo de votantes que luego, en las generales, se inclinan por la papeleta del PP. El perfil propio del barón de Castilla la Mancha no gusta a destacados miembros del Ejecutivo.

La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, le mandaba un mensaje desde la Ser y aseguraba que "no siempre tiene que saber cuándo juega su equipo y cuál es la camiseta que lleva".

Otros miembros son aún más contundentes y duros contra Page. "Hay que hacer compatible tener personalidad propia con no estar de manera sistemática en contra de este Gobierno", sentencian fuentes socialistas que lamentan las últimas diatribas del único barón con mayoría absoluta.

En el Gobierno no gusta que Page critique la deriva del PSOE de Pedro Sánchez o la amnistía, ley fundacional de la legislatura. "¿Tú ves que algún barón del PP cuestione de manera sistemática a Feijóo?", se preguntan en Moncloa donde siguen situando a Page, al igual que hizo el ministro Óscar Puente hace unas semanas, casi fuera del partido. "Sigue en el extrarradio del PSOE", añaden donde ven su figura casi más como un lastre que como un valor añadido.

Una nueva generación de líderes

Tras la caída de Lambán, Puig o Fernández Vara en las pasadas elecciones autonómicas, Ferraz está preparando un relevo generacional en las distintas federaciones del partido. El caso valenciano ya está resuelto tras evitar unas primarias y unir al PSPV en torno a la ministra de Ciencia, Diana Morant. Un acuerdo de última hora que fue logrado por el número 3 del partido, Santos Cerdán.

En Aragón, está por ver cuándo será el Congreso del partido pero todo indica que la favorita de Moncloa, la ministra portavoz, Pilar Alegría, será la que se lleve el gato al agua. En Extremadura, el partido celebrará unas primarias más abiertas y con libertad por parte de Ferraz.

A este relevo no se escapa ni Castilla-La Mancha. No pocos en el partido sostienen que Page está "cansado" y que, debido a su edad, es posible que no opte a otro mandato de ahí la insistencia de Sánchez de contar de nuevo en su Gobierno con Isabel Rodríguez, la titular actual de Vivienda, y que podría ser el relevo en Castilla-La Mancha si Page tira la toalla al final de este mandato.