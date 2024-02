El PSOE señala la puerta de salida a Ábalos tras abrirse el secreto de sumario del Caso Koldo

El PSOE ha pasado en sólo unas horas de afirmar que ellos no tomarían medidas "de momento" contra su exsecretario de organización, José Luis Ábalos, a señalarle la puerta de salida. "Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría", ha recalcado la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en un encuentro informativo organizado por el grupo Joly en Cádiz.

La número 2 del Gobierno y del partido ha afirmado que todavía "no hay ningún tipo de reproche penal hacia el señor Ábalos" y que, por tanto," le corresponde a él tomar cualquier decisión", sobre si deja el escaño que ocupa por Valencia. La renuncia a su acta de diputado complicaría su horizonte judicial ya que dejaría de ser aforado.

En el PSOE y el Gobierno está leyendo con detenimiento el secreto de sumario del caso, que ha sido levantado este viernes, y donde salen con claridad conversaciones de los principales implicados en la trama. En especial, de Koldo García, el exasesor de Ábalos, que tuvo durante varios meses el teléfono pinchado.

Montero ha afirmado que están determinando "el alcance de esas investigaciones" y ha mostrado "su repulsa total" a los que "han aprovechado la pandemia para enriquecerse" o "atesorar patrimonio". "Si ha habido sinvergüenzas que se han aprovechado de la situación, que lo paguen", ha añadido con una contundencia inusual hasta este momento.

Robles también le señala la puerta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha calificado de "vergüenza" las novedades que se están conociendo y, sobre la entrega del acta de diputado, ha afirmado que "cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento". Sobre si el exministro de Transportes podría haber conocido las actividades de su excolaborador, como informan este viernes varios medios, Robles ha preferido no opinar y ha asegurado que no se trata de dar una "opinión personal", puesto que "lo importante" es lo que digan los tribunales y no hacer "juicios paralelos".