El PSOE ha solicitado a su exsecretario de organización, José Luis Ábalos, que entregue el acta de diputado en un plazo de un día, tras su implicación en el caso Koldo, que investiga el cobro de comisiones en mascarillas durante la etapa más dura de la pandemia.

"No somos jueces, ni fiscales, ni juzgamos pero creemos que hay una responsabilidad política y esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas", ha afirmado la portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña.

Lo que no ha querido valorar Peña es qué pasaría si Ábalos no entrega el acta. "No tengo ninguna duda que actuará en consecuencia por ese bien mayor que es el Partido Socialista", ha añadido Peña tras poner a Ábalos como ejemplo de "ortodoxia de partido". "La decisión la tiene que tomar él", ha señalado la portavoz socialista ya que el acta es personal del diputado y no del partido.

Lo que parece claro es que el PSOE no quiere llegar a la sesión de control del miércoles con Ábalos dentro de su grupo parlamentario. Tampoco quiere verlo presidiendo la Comisión de Interior, prevista para la tarde del miércoles, y en la que se analizará los casos de corrupción. De ahí, el plazo de veinticuatro horas que le han dado para que entregue su acta,

La decisión ha sido tomada por unanimidad por la Ejecutiva del PSOE en una breve reunión celebrada este lunes en Ferraz, presidida por la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y el secretario de organización, Santos Cerdán. El líder del partido, Pedro Sánchez, no se encontraba en la reunión ya que estaba en el Mobile World Congres de Barcelona.

Una Comisión de Investigación

El PSOE también ha aprobado que se registre una Comisión de Investigación los contratos del COVID. El objetivo principal es el caso Koldo pero, a partir de ahí, el PSOE quiere extenderlo para atacar a Isabel Díaz Ayuso por los contratos de su hermano, pese a que la justicia los ha archivado en varias ocasiones.

"Nadie debería sentirse intimidado", ha afirmado Peña quien ha retado al PP a aceptarla. "Hay que estar muy atentos, si observan algún pero o excusas peregrinas para no apoyar esta Comisión yo me preguntaría: ¿A qué se deben?", ha añadido desde el atril de Ferraz.