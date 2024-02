La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha firmado con la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, una declaración sobre transparencia algorítmica en el mundo del trabajo para combatir el sesgo algorítmico en este ámbito y colocar los derechos laborales "en el centro del debate democrático".

"El día de hoy ha sido muy importante".

"Con la secretaria de Trabajo hemos suscrito una declaración que en esta ocasión damos un paso más, una declaración que lanzamos a la comunidad internacional para colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo".

"Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despide libremente por las calles. Los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres".

"Parece una broma, pero no lo es, sino que efectivamente es una de las herramientas que, sin lugar a dudas, hoy está depreciando el valor, trabajo y está disputando el valor, trabajo y el futuro del trabajo en el mundo". Es el debate del momento".

"Lo es en el seno de la Unión Europea con el debate acerca de la Ley de Plataforma Directiva de Plataformas Digitales. Y lo es en estos momentos y desde una visión compartida, tanto en Estados Unidos como el Gobierno español de no existencia y nudismo tecnológico".

"Es decir, no queremos una visión distópica sobre las realidades, sino que sencillamente lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro, pero que, a pesar de desarrollar la economía digital, tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales y los derechos laborales".