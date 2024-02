Jaume Alonso Cuevillas renuncia a su acta de diputado en el Parlament de Cataluña. El que fuera primer abogado del prófugo Carles Puigdemont dice que ya no se siente útil en una cámara donde no aprecia ninguna posibilidad de dar un paso hacia la independencia. El exdecano del Colegio de Abogados de Barcelona tuvo un gran protagonismo en los meses posteriores al golpe de Estado al hacerse cargo de la representación de Carles Puigdemont. Antes había defendido a los consejeros de la cuota posconvergente en el Govern de Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Quim Forn. En todos los casos, fue sustituido por otros letrados.

Apartado de la defensa jurídica de los miembros del equipo de Puigdemont y del propio Puigdemont, fue compensado con puestos de salida primero en las elecciones generales de 2019 y después en las autonómicas de febrero del 2021.

Cuevillas fue noticia en la legislatura autonómica al convertirse en el primer diputado independentista reprimido por el propio independentismo. La entonces presidenta de la cámara, su amiga Laura Borràs, lo fulminó del cargo de secretario segundo de la mesa por abogar por una confrontación con el Estado "inteligente" en lugar de embarcarse en pugnas estériles y tramitar mociones separatistas que no iban a ningún lado.

A partir de ahí la carrera política de Cuevillas fue en picado. Volvió a ser noticia porque un restaurante denunció en redes sociales que había intentado irse sin pagar. Respondían así a las acusaciones de Cuevillas en la red social X sobre los precios "desorbitados" y la atención "muy mejorable".

El "revientapistas" del Procés

Mientras tanto, era sistemáticamente preterido, tal como cuenta él mismo en un artículo publicado en el digital independentista El Món: "Después (de ser cesado por Borràs) fui compensado con la presidencia de la Comisión de Exteriores que, por equilibrios internos, se me pidió que cediese a otro diputado, historia que se repitió con el cargo de portavoz de Interior, manteniendo ser portavoz de Justicia y asumiendo la presidencia de la Comisión del Estatuto del Diputado. Por el camino he rechazado cargos muy bien remunerados pero que no me resultaban interesantes e incluso la posibilidad, esta sí muy interesante, de ser consejero de Interior con el presidente Torra".

Pero no todo es negativo en el balance de Cuevillas. En el mismo artículo se felicita por las más de 250 charlas públicas sobre los aspectos jurídicos del Procés y relata que le parece que fue Elsa Artadi la que le puso el mote de "revientapistas" por su popularidad entre el público independentista.