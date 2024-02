La marcha de Ábalos a un Mixto en el que ya está Podemos amenaza la estabilidad de Pedro Sánchez

"Ahora ya no tengo disciplina de voto", la primera frase de José Luis Ábalos tras salir del Registro del Congreso sonaba a alivio y a amenaza. Sólo unos minutos antes de llevar su acta, para pedir el cambio de grupo parlamentario, Ábalos prometía en rueda de prensa que seguirá "defendiendo mis ideas", sin ataduras. Otro mensaje ante un Gobierno de Pedro Sánchez tiene que someterse a constantes virajes ideológicos fruto de sus cesiones a sus socios. El otrora poderoso número 3 del PSOE añadía que se "enfrenta a todo el poder político, de un lado y de otro".

Unas afirmaciones que podría haber pronunciado otra de las personas que se sentó en el Consejo de Ministros junto al extitular de Transportes: la también exministra Ione Belarra. La que fuera responsable de Derechos Sociales también dejó su grupo parlamentario hace unos meses para irse al Mixto. No se fue sola, le acompañaron otros 3 diputado de Podemos hasta conformar el subgrupo más numeroso dentro del Mixto.

Cada voto cuenta

La debilidad parlamentaria de Sánchez va aumentando. El PSOE tiene ahora 120 escaños y Sumar añade 27 así que los partidos gubernamentales necesitan otros 30 votos favorables para sacar adelante cualquier ley. Casi la mitad, tendrán que venir de los separatistas catalanes, ERC y Junts, que le aportan 14 votos pero están enfrentados entre ellos en una guerra fratricida por liderar el independentismo y, como se ha visto en la Ley de Amnistía, ambos pugnan por liderar el relato.

Bildu y PNV, enfrascados en otra batalla autonómica, aportan 11 votos. El Ejecutiva también suele contar a con el voto favorable del BNG pero sigue estando a 4 votos de la mayoría absoluta. Podemos podría ser decisivo pero, como demostró en la convalidación de los Reales Decretos de enero, pueden dejar caer al Ejecutivo, en especial si la afectada es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El voto "libre" de Ábalos juega un papel fundamental, como también lo puede ser el de Coalición Canaria pero su diputada, Cristina Valido, ya ha advertido que no apoyará algunas iniciativas del Gobierno como la ley de amnistía, que se está negociando en el Congreso. La norma fundacional de la legislatura está en la Comisión de Justicia. Tras aprobar el dictamen, se elevará a pleno, si el Gobierno tiene asegurado el voto de Junts.

No ven a Ábalos votando con el PP

En Moncloa "no ven a Ábalos votando con el PP", al igual que no veían al partido de Puigdemont tumbando la ley de amnistía para remitirla de nuevo a comisión de Justicia. Este lunes, tras la Ejecutiva del PSOE, la portavoz del partido, Esther Peña, trataba de disuadir cualquier tipo de subordinación por parte de Sánchez poniéndole como ejemplo de la "ortodoxia del partido". No funcionó.

En el grupo parlamentario son más contundentes. "No nos cabe ninguna duda de que votará con el PSOE", sentenciaban fuentes parlamentarias que atribuyen el comportamiento del que fuera su número 3 a una "reacción humana" de alguien que cree en su inocencia. Incluso defienden la decisión de Ferraz de solicitarle un ultimátum pese a que resultó fallido.

"Era un decisión obligada", tercian en el partido donde defienden que la "arquitectura" del PSOE sanchista se sustenta en "la lucha contra la corrupción" y recuerdan que llegaron al poder a lomos de una moción de censura. Moción que, por cierto, nadie parece recordar quién la defendió en nombre del PSOE. Un diputado por Valencia llamado José Luis Ábalos.