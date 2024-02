El hombre más mencionado en la sesión de Control de este miércoles no estaba en el hemiciclo. José Luis Ábalos decidió no estrenar su nuevo escaño en el Grupo Mixto pero su sombra se proyectaba en todas las intervenciones. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tardó mucho en mencionar su nombre para reprocharle al Ejecutivo "el caso Koldo", que investiga las mordidas del asesor del exministro de Transportes.

"Usted lo sabía y lo tapó", disparó Feijóo mientras le recordaba a Sánchez que "esta trama surge en la cabeza de su partido y está en el corazón de su Gobierno". El líder del PP le preguntaba por qué exigió el acta de diputado a Ábalos y le expulsó del partido y, en cambio, no hizo nada con el padrino de Koldo, Santos Cerdán, y los ministros del Gobierno señalados en la trama

El líder del PSOE aseguraba que "este es un Gobierno implacable con la corrupción" y añadía que es "todo lo contrario a lo que hacen ustedes". A Sánchez, dijo, le causa "sonrojo" que el PP quiera "sacar tajada, viniendo del partido que partido", pero ni una palabra sobre si sabía algo del caso Koldo. Ni a favor, ni en contra. Sólo silencio.

El líder del PP recogía el guante y le reprochaba al presidente que "venga con el ventilador y con excusas" y aseguraba que el "juez está investigando a su Gobierno y a su partido". En ese momento, la bancada del PSOE respondía al PP con abucheos. Feijóo contraatacaba sacando, en ese momento, el nombre maldito: "Ábalos no se fía de usted porque lo conoce". La bancada del PSOE, en ese momento, se callaba.

A partir de ahí, el líder de la oposición desplazaba el foco hacia el actual número 3 del PSOE. Feijóo recordaba que Ábalos era "secretario de organización para todo" y que Koldo era "ahijado del secretario de organización, Santos Cerdán". "La caída en desgracia de Ábalos no le protege, señor Sánchez, sino que le desnuda", reiteraba el líder de la oposición.

Sánchez elude responder

Sánchez eludía responder de nuevo sobre el caso Koldo y reprochaba a Feijóo que no fuese "creíble en su papel de Torquemada". El líder del PSOE volvía a sacar la corrupción pretérita del PP en una suerte "y tú más" , llegando a sacar el ordenador de Bárcenas que Génova destruyó a martillazos. "¿Por qué cayó el señor Casado? Usted está en pie por tolerar esa corrupción", preguntaba Sánchez.

El presidente del Gobierno se marchaba de Hemiciclo sin negar que conociera el caso, algo que le echó en cara el portavoz del PP, Miguel Tellado: "Sánchez tuvo ocasión de decir que no conocía los hechos en el momento que cesó a Ábalos pero perdió la ocasión de hacerlo. El que calla, otorga", sentenció.

"Lo conocía todo hace dos años, cesó a Ábalos por eso y lejos de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, se calló", resumió el dirigente del PP que añadió: "Nos dijeron que de la pandemia saldríamos más fuertes, lo que no nos dijeron es que algunos socialistas saldrían más ricos".

"Me repugna la corrupción", contestó un nervioso Ábalos que dijo que en el Gobierno "no teníamos información del caso judicial". Tras ello, volvió a sacar a Pablo Casado contra el PP: "Ustedes arrojan a sus líderes al suelo cuando denuncian casos de corrupción".

También el diputado del PP, Manuel Cobo, en un juego de palabras, le reprochaba los "res-koldos de la corrupción" mientras que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, le respondía asegurando que en el PP "robaron a manos llenas".

Podemos saca la corrupción

También resultaba llamativa la pregunta de la portavoz de Podemos, Ione Belarra, al presidente del Gobierno. La exministra le reprochaba que el Gobierno estuviese durante las últimas semanas enfrascados en polémicas como "la amnistía" y "ahora la corrupción del PSOE" y le conminaba a Sánchez que se "dedicase a Gobernar".

Sánchez se defendía recordando la subida de las pensiones y aseguraba que "este Gobierno corta la corrupción por lo sano" mientras que "otros", en referencia al PP, "cortan la cabeza a los que denuncian la corrupción".