Las mujeres de los guardias civiles de Barbate crean una asociación para denunciar todo lo que sus maridos no pueden

Tres semanas después de que dos guardias civiles fueran asesinados en Barbate al ser embestidos por una narcolancha, la indignación entre los agentes está más viva que nunca. Sin embargo, su naturaleza militar les impide expresar abiertamente todo lo que piensan. Precisamente por eso, sus mujeres han decidido coger el testigo e impulsar una asociación de familiares que, a partir de ahora, se encargará de ser "la voz de todos aquellos que no la tienen".

"Nuestro Corazón Por Bandera" -el nombre escogido por la plataforma para inscribirse en el Ministerio del Interior- surgió de la impotencia de tres esposas "desesperadas" por las condiciones en las que sus maridos tienen que acudir a trabajar día tras día. Lo que ninguna de ellas imaginaba era el apoyo que iban a recibir en cuestión de horas. "La última vez que lo he mirado, ya éramos más de 13.000 y subiendo", dice orgullosa su presidenta, Sandra Fernández, que asegura que han sido tantos los familiares que se han volcado con la causa que, a día de hoy, ya cuentan con delegaciones provinciales repartidas por toda España. Al frente de una de ellas, la de la Comunidad Valenciana, se encuentra, por ejemplo, Inmaculada Fuentes, una madre coraje que sabe perfectamente lo que es sufrir por los suyos y pelear contra las injusticias: su hijo es el teniente Óscar Arenas, brutalmente agredido en Alsasua junto a un compañero y sus parejas en octubre de 2016.

El nombre y el logo escogido por la asociación representa a la perfección lo que quieren transmitir. "Nuestro corazón es porque es una iniciativa cuyo origen ha sido el amor a nuestros familiares guardias civiles y por bandera es porque este es un cuerpo vocacional, que se siente, y que ama la bandera del cuerpo y la bandera de España -explica su presidenta-. El símbolo es un corazón verde con otro corazón negro por el luto por las muertes ocurridas, y lo engloba un círculo al que le hemos dado el color de la Policía Nacional para representar la unión de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

El origen de la asociación

La plataforma comenzó a gestarse la misma noche en que David y Miguel Ángel fueron asesinados. Las mujeres de los otros dos agentes que iban en la lancha y que lograron sobrevivir no conseguían calmarse. Tampoco lo hacía Sandra. Cualquiera podría haber muerto, y cualquiera podía morir si seguían enfrentándose a los narcos sin medios. "Ese día mi marido no iba en la barca, pero como somos una unidad muy pequeñita y somos como una familia, el día que lo llamaron para contarle lo que acababa de pasar nos quedamos destrozados", reconoce.

Recuerdo a mi marido temblando con el móvil en la mano y sin ser capaz de arrancarse para decirme lo que pasaba, hasta que me dijo: ‘Miguel, han matado a Miguel’. El sentimiento que tuvimos fue devastador

Miguel no llevaba mucho tiempo destinado en la zona, pero al igual que ellos, también vivía en Chiclana, así que rápidamente habían estrechado lazos. "Recuerdo mi marido temblando con el móvil en la mano y sin ser capaz de arrancarse para decirme lo que pasaba, hasta que me dijo: ‘Miguel, han matado a Miguel’. El sentimiento que tuvimos fue devastador". Describir con palabras la impotencia que sintieron al ver los vídeos que esa misma noche empezaron a circular con la gente jaleando a los narcos y los guardias civiles tratándose de defender con una zódiac es simplemente imposible. "Es evidente que no tenían los medios adecuados para hacerlo. Eso lo ha visto toda España. Los narcotraficantes les estaban atacando con una lancha que alcanza los 140 km/h y jugaron con ellos hasta quitarles la vida, así que imagínate", alcanza a decir.

Una vez concluidos los funerales, las mujeres de los agentes se reunieron y compartieron todo aquello que sentían. "De todos esos miedos y todas esas inseguridades nació precisamente todo esto", resume Sandra. Fue entonces cuando decidieron enviar un mensaje a través de las redes de familiares del cuerpo para testar hasta qué punto tendrían respaldo si decidían dar un paso al frente. La espera fue más corta de lo que pensaban: "A los pocos minutos se hizo viral y empezamos a recibir cientos de mensajes de apoyo de todos los lugares de España. Fue abrumador".

La organización, sin embargo, fue más sencilla de lo que cabría esperar. "Las mismas personas que se habían interesado inicialmente empezaron a crear grupos paralelos, porque yo no lo sabía, pero, por ejemplo, en Whatsapp no se puedes crear un grupo con más de 1.025 miembros -explica Sandra-, así que, tomando como base el manifiesto fundacional, se empezaron a crear delegaciones por todas las provincias".

Lo que piden

Orgullosas y emocionadas, las tres mujeres que habían puesto la semilla se dieron de alta como plataforma e iniciaron los trámites para inscribirse como asociación en el Ministerio del Interior. "Lo importante es que somos un movimiento apolítico, sin ánimo de lucro, pacífico, que no vamos a fomentar nada que esté fuera de los marcos legales, pero que sí queremos alzar la voz para denunciar la falta de medios, la falta de efectivos y reclamar que, en el caso de Cádiz, se declare zona de especial singularidad, además de insistir en que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional sean consideradas profesión de riesgo, que ahora mismo no lo son", resume la presidenta de Nuestro Corazón Por Bandera, en línea con la Proposición No de Ley que acaba de presentar el Partido Popular.

Queremos alzar la voz para denunciar la falta de medios, la falta de efectivos y reclamar que, en el caso de Cádiz, se declare zona de especial singularidad, además de insistir en que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional sean consideradas profesión de riesgo

Aunque la idea inicial era hacer una asociación de familiares de la Benemérita, la multitud de mensajes de familiares de policías que comparten sus reivindicaciones ha hecho que finalmente la hayan extendido a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "No es lógico que no se les reconozca la profesión de riesgo ni a unos ni a otros -insiste Sandra-. Resulta alarmante que les estemos equiparando a un administrativo, por ejemplo. Y yo he sido mucho tiempo administrativa y lo digo para que no parezca que menosprecio a ninguna profesión, pero un administrativo no tiene ni mucho menos el riesgo que tiene un Policía Nacional o un miembro de la Guardia Civil".

Sus familiares subrayan, además, la importancia de restituir el "principio de autoridad" allí donde lo han perdido, como ha sucedido en Cádiz, y contar con un marco legal que les respalde de verdad: "Muchas veces ellos tienen que plantearse si defenderse o no, porque saben que luego hay muchos casos en los que terminan expedientados porque tienen que justificar su actuación hasta el extremo, y no es justo porque al final lo que sucede es que se juegan la vida".

El miedo viene dado per se por la profesión que han elegido, pero después de lo que hemos visto estos días en la tele, que asumas que lo hacen en inferioridad de medios, te deja con el alma en vilo

Con todo, la presidenta de Nuestro Corazón por Bandera hace un llamamiento a todos los ciudadanos de bien que quieran sumarse a la plataforma a través de sus cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Y, aunque elude referirse directamente a Marlaska –"hoy es él, pero antes han sido otros y los que vendrán"-, pide a nuestros políticos que se pongan en su piel, en la de todas esas mujeres, maridos, padres o hijos que en muchos lugares de España tienen el corazón en un puño cada vez que sus familiares acuden a trabajar: "Confías en que son profesiones vocacionales y que están muy cualificadas, pero es muy triste que cuando tu marido, tu padre o lo que sea va a formar parte de un operativo para que la ciudadanía esté cuidada, respaldada y segura, tú te quedes en casa con el miedo en el cuerpo. Es verdad que ese miedo viene dado per se por la profesión que han elegido, pero después de lo que hemos visto estos días en la tele, que asumas que lo hacen en inferioridad de medios, te deja con el alma en vilo".