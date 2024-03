Armengol preside el Día de la Mujer tras negarse a dimitir: "Un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea"

Después de negarse a dimitir y cargar contra el PP por el caso Koldo, Francina Armengol ha presidido los actos institucionales celebrados en el Congreso con motivo del Día de la Mujer, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo. En plena polémica, la presidenta de las Cortes ha comparecido ante los medios para sacudirse toda la responsabilidad y poder seguir después con su labor como tercera autoridad del Estado.

Durante su discurso ante las autoridades que asistían a la cita, con la única ausencia de Vox, Armengol ha comenzado haciendo suyas las palabras de la poeta argentina Alejandra Pizarnik: "Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero". Poema que, según ha dicho, "le vino muchas veces a la cabeza durante la preparación del acto".

La presidenta de las Cortes ha querido rendir homenaje a las "mujeres que ponen el cuerpo, que alzan la voz, que crean belleza y que ocupan espacio por dar ese calor", presentándose como quien "recoge el testigo de las que nos han precedido" para "ensanchar un poco más los márgenes en los que muchas veces se nos ha encajado a las mujeres y pasarle el reto a las que vendrán detrás".

Unas palabras que adquieren mayor significado teniendo en cuenta que Armengol las ha pronunciado apenas dos horas después de presentarse como víctima del PP, por la trama de corrupción de las mascarillas. A pesar de no aclarar por qué contrató con la empresa de Koldo cuando era presidenta de Baleares, la actual presidenta de las Cortes ha cargado contra los populares, señalando a su sucesora, Marga Prohens, y al portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Durante su intervención por el Día de la Mujer, la presidenta de las Cortes ha anunciado que se redecorará el vestíbulo de la Reina del Congreso con cuadros de políticas españoles ya que, actualmente, sólo cuelgan de sus paredes tondos de políticos de los siglos XIX y XX. Una iniciativa que se irá extendiendo a todo el Congreso de los Diputado para ser decorado por cuadros pintados por mujeres y los que aparezcan también féminas, ya que sólo el 6% de las obras de la Cámara están hechas por mujeres, unas 600 de las 9,000 que hay, según ha lamentado Armengol.

Desde la presidencia explican a Libertad Digital que la elección de las políticas que pasarán a decorar el vestíbulo, junto a los rostros que ya cuelgan de sus paredes, se llevará a cabo por la secretaría general del Congreso, que elaborará un listado en base a criterios históricos. La Mesa, de mayoría de PSOE y Sumar, estudiará después esa propuesta y decidirá en último caso quiénes acabarán ocupando ese espacio.