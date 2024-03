Armengol reconoce que contrató con la trama Koldo por recomendación del ministerio de Ábalos

La recomendación de contratar a Soluciones de Gestión, la empresa del caso Koldo, vino del Ministerio de José Luis Ábalos según reconocen en el entorno de la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. " Si un Gobierno te dice algo, viene con más fiabilidad que otro comisionista", señalan en su entorno donde defienden que fue "el ministerio de Fomento el que se pone en contacto con su administración" .

Esta recomendación se deriva al IB-Salut, el servicio balear de salud, donde se empieza una negociación con la empresa que ahora está en el epicentro de la trama. La interlocución se mantienen con Iñigo Rotaetxe, uno de los empresarios que figura en el Registro Mercantil al frente de Soluciones de Gestión.

En lo que coinciden es que "no hay presiones". "José Luis Ábalos no presiona ninguna vez a un Gobierno como éste", recalca Iago Neguerela, exconsejero de Baleares y hombre fuerte de Armengo. Exculpa al exministro, pero lanzan la pelota a alguien de su entorno. "No recordamos quién nos pasó este contacto", alega pero que, al ver que estaba el Ministerio detrás de la recomendación, esto les pareció suficiente garantía.

"Uno no sabía si alguien estaba detrás de esa empresa", añaden y enmarcan el proceso de contratación en unos tiempos "complicados" en los que cada administración luchaba por conseguir material de protección contra el Covid. "En estos dos meses, se hicieron más de 90 millones de euros en contratos de emergencia de material sanitario", se defienden ahora ya desde la oposición balear.

Armengol desconocía los expedientes

El material que se compra no es para uso sanitario, como afirmaba algún expediente, sino para destinarlo a uso doméstico. Una vez que llega, desde el entorno de Armengol añaden que se verifica en uno de sus hospitales y ,al ver que no reunía las condiciones al no ser las FFP2 que contratan, deciden almacenarlas. Primero, como stock y más tarde, ya caducado, para reclamarlo. A partir de ahí, empieza un periplo de expedientes que, según alegan, Francina Armengol desconocía en profundidad.

"Quien crea que la presidenta del Gobierno Balear conoce este tipo de expedientes, delira", matizan desde su entorno. También le exculpan del proceso de contratación, mediante una contratación de emergencia. "Estábamos en mitad de una pandemia y con el PIB de Baleares cayendo un 23%, sólo queríamos comprar material", añaden. Incluso tercian que hay otros contratos en los que se les exigió pagos por adelantado. "En China pedían adelanto por dinero si querías material. Competíamos con todo el mundo", recuerdan.

La reclamación se inicia en marzo de 2023, a dos meses de las elecciones y cuya derrota califican de "sorpresiva". El expediente continúa su tramitación durante la campaña y está listo, alegan, cuando Armengol ya estaba en funciones. En el entorno de la actual presidenta del Congreso añaden que "lo que puso nerviosa" a la empresa de la trama es que "se iniciasen los expedientes"

Una recomendación que siempre hacían

Otra de las polémicas es la recomendación que el Gobierno de Armengol hizo de Soluciones de Gestión al poco de llegar el material, pese a que ya se habían dado cuenta que no era lo que habían comprado, ya que no eran FFP2 y se parecían más bien a las mascarillas quirúrgicas.

Negueruela defiende que era el proceder habitual de su administración. "Nunca hemos negado en 8 años a una empresa esto", señala ya que, el procedimiento de su Gobierno, era "certificar" que habían recibido algo y que, cuando veían que el material venía mal, es "cuando reclaman".

Sucedía así con las mascarillas o "con la lejía" de los servicios de limpieza. "En esos momentos, toda la plantilla está teletrabajando. Solo estaban para comprar material, firmaban y compraban", añaden y pone la pelota en la dirección de de IBSalut.

Incluso creen que hay "una cacería" contra la presidenta actual del Congreso aunque reconocen que pudo haber "errores administrativos" en algún expediente pero que son detalles técnicos que competen al cuerpo técnico del Ejecutivo de Baleares.