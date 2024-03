El color morado se asocia, desde siempre, al poder, a la magia y, desde hace unos pocos años, al feminismo. El día después de sacar en la Comisión de Justicia el dictamen de la Amnistía, el Gobierno se ha vestido morado. La excusa era el 8-M pero podría ser una exhibición de estar en el poder, que no ejercerlo, tras ser amnistiados por Puigdemont de la penalización electoral que podría tener el Caso Koldo.

"Hay Gobierno para rato. Vamos a hacer muchas cosas", ha afirmado un satisfecho Pedro Sánchez, con corbata morada y lazo feminista, desde Chile. El presidente del Gobierno ha obviado las últimas cesiones ante Junts, vía enmienda transaccional, y ha preferido escudarse en unas supuestas recomendaciones de la Comisión de Venecia que no existen.

Tergiversando, que es gerundio

El órgano del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea, no ha entrado a valorar la norma, no está para eso, pero si ha afeado al Gobierno su procedimiento de urgencia o la ausencia de una reforma de la Constitución. Ni una palabra de esas apreciaciones que contiene el borrador de los expertos de la Comisión de Venecia.

El documento sólo le sirve a Sánchez para retorcerlo y tratar de justificar los nuevos pactos con Junts en torno a la ley de Amnistía, que modifica, una vez más, el terrorismo para adaptarlo a las exigencias de Puigdemont. "La Comisión de Venecia apuntó mejoras y es lo que hemos hecho", ha asegurado Sánchez, que ha prometido que, tras los últimos parches en terrorismo o traición, la norma "entró constitucional y va a salir constitucional".

En cambio, sí ha tenido reproches para el PP a los que culpa de haber "creado una crisis en 2017". Sánchez ha pedido "superar unas consecuencias judiciales que se vienen arrastrando y ha lamentado que, durante estos últimos 7 años, se haya "despilfarrado energía" tratando de enmendar la crisis del procés.

Sánchez ya piensa en los presupuestos e incluso, tras comparecer con el presidente Gabriel Boric, ha augurado "cuatro años más de gobierno progresista, le pese a quien le pese". La idea es presentar los Presupuestos "cuanto antes" y enviarlo "a las Cortes Generales", aunque ha emplazado a preguntarle a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el calendario de las cuentas.

En la pantalla de Presupuestos

Al otro lado del charco, en Madrid, el mensaje ha sido el mismo. Tras un consejo de ministros extraordinario, en la que se han aprobado una batería de medidas sobre igualdad y en contra de la trata de blancas, la portavoz Pilar Alegría, enfundada en un traje de chaqueta morado, ha insistido que "esta legislatura ya ha empezado" y que el "camino y el tránsito será seguir negociando con el resto de fuerzas para aprobar unos Presupuestos".

En Moncloa quieren aprovechar el idilio que tienen con Junts, propiciado por la debilidad de Sánchez ante el caso Koldo, para seguir en la Moncloa el máximo tiempo posible, aunque eso le supondrá cesiones en las próximas negociaciones. Tienen el morado del poder y hasta del feminismo pero necesitarán mucha magia para satisfacer a Puigdemont , aunque el prófugo sabe que, si les deja caer, y van a nuevas elecciones, se acabará de manera definitiva el hechizo.