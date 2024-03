Miles de personas vuelven a manifestarse en Madrid contra Pedro Sánchez y su ley de amnistía: "¡Nos sobran los motivos!"

Ni la lluvia ni el frío han impedido que este sábado miles de personas hayan vuelto a concentrarse en Madrid contra una ley de amnistía que está más cerca que nunca, tras el acuerdo anunciado esta semana. Bajo el lema "Nos sobran los motivos, ¡Sánchez, dimisión!", más de un centenar de asociaciones cívicas se han manifestado en la madrileña plaza de Cibeles para dejar claro que bajo ningún concepto permanecerán "dóciles y sumisos" ante lo que consideran la "demolición del Estado de derecho". Junto a ellas, numerosos políticos de PP, Vox y Ciudadanos y otros rostros conocidos: desde Santiago Abascal, hasta Rosa Díez, pasando por Adrián Vázquez y Jordi Cañas, Maite Pagazartundúa o la expresidente de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

La organización ha corrido a cargo del Foro Libertad y Alternativa, presidido por Alejo Vidal-Quadras, que ha sido recibido por los asistentes con una gran ovación, en el que es su primer acto público tras el intento de asesinato que sufrió el pasado 9 de noviembre. "Antes de nada os voy a dar una noticia que espero que os satisfaga: estoy vivo", ha bromeado no sin reconocer que está convencido de que esto será algo que no le haga ninguna gracia a muchos "dentro y fuera de España".

Tras esta breve introducción, Vidal-Quadras ha alertado de la "infamia" y la "traición", perpetrada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "España atraviesa un periodo oscuro de su historia milenaria, una combinación de gente sin morales, oportunista, colectivistas liberticidas, adictos a la violencia y separatistas se han apoderado de un Gobierno que pisotea nuestros valores colectivos y quiere acabar con nuestra nación y nuestra forma de vivir en paz y prosperidad", ha denunciado. Sus palabras han sido recibidas por el público con gritos de "¡No podrán!" o "¡Este golpe lo vamos a parar!", ante los que Vidal-Quadras ha continuado: "Una nación no puede sobrevivir a un Gobierno en manos de aquellos que tienen como propósito explícito y contumaz el destruirla".

Así, el presidente del Foro Libertad y Alternativa ha llamado a rebelarse contra "la ruina material y la degradación ética" a la que nos empuja Sánchez, insistiendo en que "lo que está en juego no es circunstancial, sino esencial". Por ello, ha subrayado la importancia de construir "una verdadera alternativa a la pesadilla que habita en La Moncloa". En este sentido, si algo ha dejado claro es que esto no es el final sino el principio: "Seguiremos luchando y manifestándonos y proclamando que la banda de traidores, desleales, sectarios y delincuentes que pugnan por liquidar España no prevalecerá".

Un "fraude de ley"

Durante el acto también ha tomado la palabra el fiscal Ignacio Gordillo, quien ha subrayado que "la amnistía es corrupción" y que la ley que el Gobierno pretende aprobar "es inconstitucional sin género de dudas". Así lo han advertido, ha recordado, las asociaciones de jueces y fiscales. "Sólo ha habido un silencio que es el del Fiscal General del Estado", ha lamentado, denunciando su "dependencia" del Ejecutivo.

"Va contra la igualdad, la seguridad jurídica, la libertad, la independencia judicial y la separación de poderes. Quieren legislar, quieren gobernar y quieren juzgar. Es un auténtico fraude de ley, es nula de pleno derecho, porque la ley, como todos sabemos, tiene que ser general y lo que busca son esos siete famosos votos", ha resumido.

"Frente a la mentira y la traición"

Tras Gordillo, ha continuado el portavoz de Jucil, Agustín Leal, quien ha aprovechado para recordar a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Incluso se ha llegado a escuchar la canción "No te vayas de Navarra", como homenaje a uno de los agentes que era originario de esta comunidad y en respuesta a la progresiva expulsión de la Guardia Civil de Navarra perpetrada por el Gobierno.

"Qué mejor lugar para un Guardia Civil que este, que estar rodeado de constitucionalistas, en defensa de la Constitución que nos dieron nuestros padres, porque en tiempos convulsos como los que nos ha tocado vivir hay que saber dónde estar y al lado de quien estar", ha comenzado su discurso. Ante la inminente aprobación de la ley de amnistía, Agustín Leal ha llamado a los ciudadanos a continuar "firmes en defensa de nuestra Carta Maga y en defensa de nuestras convicciones frente a la mentira y la traición" y frente a aquellos que quieren acabar con nuestro Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos.

En este sentido, el portavoz de Jucil ha recordado la importancia de la Guardia Civil, un cuerpo que se encarga de garantizar esa seguridad "sin la que seríamos la Venezuela de Chávez y caminaríamos entre cartillas de racionamiento". Por eso, ha pedido a la sociedad que, junto a la bandera de España, defiendan también la de la Benemérita y recojan la herencia de Don Quijote para no desfallecer en la lucha contra los gigantes que buscan acabar con nuestra democracia.

"La humillación debe detenerse"

Precisamente sobre el riesgo de que España se convierta en Venezuela ha alertado también Diego Yáñez, presidente de la asociación universitaria Libertad Sin Ira y originario de este país. "Conozco las dictaduras como la palma de mi mano", ha asegurado Yáñez, lamentado que España cada vez se parezca más a su país y haciendo un llamamiento a la movilización contra la ley de amnistía y las constantes cesiones del Gobierno a los independentistas por un puñado de votos: "La humillación al pueblo español debe detenerse. Esta batalla merece la pena. España merece la pena", ha concluido.

El himno de España ha puesto el broche de oro a una manifestación que si algo ha demostrado es que la sociedad no se rinde ni ante una ley que consideran un "fraude" ni ante un Gobierno que deja abandonados a quienes siempre han sido sus referentes. En este sentido, cabe destacar las innumerables citas a las víctimas del terrorismo, delito que también se amnistiará, y en particular a las víctimas del 11-M, apenas 48 horas antes de que se cumplan 20 años de una masacre que prescribirá precisamente este lunes.