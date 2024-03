Nueva muestra ciudadana en Barcelona de rechazo a la amnistía de Sánchez y Puigdemont

La plaza de San Jaime, sede de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido el escenario este domingo de una nueva muestra de rechazo ciudadano contra la amnistía pactada entre el PSOE, Junts y ERC. La convocatoria ha sido organizada por Cataluña suma por España y ha contado con la colaboración de Convivencia Cívica Catalana, los jóvenes de S'ha Acabat, Hablamos Español o Somatemps, entre otras.

"No a la amnistía, no a la impunidad" ha sido el lema de la concentración, que ha contado con la intervención de los dirigentes de las entidades y del periodista Miquel Giménez, que ha asegurado que el actual golpe "lo pararemos en las calles". "Nuestra patria y nuestra libertad no se vende por siete votos", ha añadido el orador. También se ha dirigido a los presentes el expresidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Josep Bou. Entre el público, la plana mayor de Vox y la de Ciudadanos, con Carrizosa y Anna Grau entre los dirigentes más destacados.

El acto ha concluido como es ya tradición con el himno nacional sonando en una de las plazas fetiche del separatismo. De colofón, gritos de "Puigdemont a prisión" y "Sánchez y Puigdemont, de la mano a prisión". También se han exhibido carteles con motivos sobre la "koldosfera" y con frases como "la amnistía no es justicia".

El pasado 12 de noviembre, miles de personas se dieron cita en el mismo lugar seleccionado para la concentración de este domingo para protestar contra el pacto entre el PSOE y Junts. Aún más numerosa fue la manifestación del 8 de octubre de Sociedad Civil Catalana (SCC) contra la amnistía.