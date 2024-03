Nueva pesadilla para Ábalos: la Justicia también investiga el "apaño" de contratos de carreteras en su etapa en Fomento

Cuando José Luis Ábalos aún se sacude las preguntas por el caso Koldo -su mano derecha recién detenida por el escándalo de la compra de mascarillas por organismos públicos de Fomento e Interior y Gobiernos socialistas de Canarias y Baleares- la Audiencia Provincial de Ávila acaba de tomar la decisión de reabrir un segundo caso: por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra Javier Herrero, el que fuera director general de Carreteras en la etapa de Ábalos como ministro de Fomento. El caso implica una elevada cuantía -25,6 millones de euros- en concesiones con "apaño" de contratos de mantenimiento de carreteras en la provincia castellana.

El caso lleva tiempo en los juzgados. En concreto, desde julio del año 2020. Parecía muerto pero acaba de reabrirse por decisión de la Audiencia Provincial de Ávila que sí observa indicios delictivos. El asunto se centra en manipulación de contratos públicos, en concreto, en las obras de mantenimiento de la red de carreteras nacional en la provincia de Ávila. El caso fue abierto inicialmente cuando una grabación mostró al subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Alfredo González González, forzando el "apaño" en 2019 de la concesión de un contrato de 25,6 millones de euros en la carretera nacional de Ávila. Lo hizo tras presionar al técnico responsable del proyecto para "subir" los puntos de la compañía Cyopsa-Sisocia.

En la grabación se puede escuchar al cargo público presionando con frases tan evidentes como "¿hasta dónde lo puedes subir?", en referencia a los puntos que exigía que se le asignaran a la citada empresa en el concurso público. Pero, como destacó el mismo subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, Alfredo González, él cumplía "las instrucciones" que le "han dado". Y esas instrucciones venían, según esa misma grabación, del "director general", al que el propio González identifica como "Javier". El director general y mando directo de González era, efectivamente, Javier Herrero, director general de Carreteras del Ministerio de Transportes que por aquellas fechas lideraba en calidad de ministro José Luis Ábalos.

"Yo no puedo ajustar esto"

La grabación fue realizada el 23 de julio de 2019. En esa conversación, el técnico M.Ll.B. con rango de ingeniero jefe, aseguraba: "Estoy fastidiado, ¿eh?, que, vamos, desde que me has llamado esta mañana no hago más que darle vueltas a la cabeza, me he planteado los dos, uno delante del otro, ¿eh?, comparando y esto no hay quien lo coja por, ¿eh?, esto no hay…no hay manera de esto, de ajustarlo, no hay manera de ajustarlo. Yo no lo puedo ajustar esto…". Las palabras del técnico presionado se referían a la empresa que, por méritos propios, debía ganar el concurso de los 25,6 millones de euros para la conservación de una carretera nacional en Ávila, y a la empresa que el subdirector general del Ministerio pretendía que se hiciera con la concesión y que, de hecho, acabó ganando el concurso.

Alfredo González, subdirector de Conservación del Ministerio, respondió sin rodeos: "Cuán… ¿Cuánto tiene MATINSA?". El ingeniero jefe señaló que "MATINSA tiene ochenta y ocho, me parece…". Y González inicia su subasta: "Y… ¿y al otro hasta dónde lo puedes subir?", en referencia a Cyopsa. El ingeniero jefe respondió que "el otro tenía setenta y dos, yo al otro vaya… al otro, haciendo un esfuerzo, puedo subir ocho puntos, pero es que…es que…he apuntado…".

El subdirector de Transportes arreció en sus presiones: "A ochenta no…a ochenta no…no cumplo las…las instrucciones que me han… me han dado, ¿eh?". Y añade: "Pero con un ochenta no me vale, no me vale porque no le cumplo las instrucciones, ¿eh? y no…no las…no las cumplo, entonces me…me dice que tenga…que tenga opción, que tenga opción y la única forma de tener opción es empatar o si tienes un punto menos, o dos menos, pues…pues…pues me…me puede valer, ¿eh?, me puede valer, puedo intentar, ¿eh?, apañarlo, ¿eh?, apañarlo, eh… a ver cómo…a ver cómo sale, pero con ochenta no puedo, ¿eh?, no puedo, no llego, no llego, no cumplo, me dice no has cumplido lo que te pido, no…te pido una cosa…" .

Fue en ese momento cuando el subdirector hizo explícito que reciba "instrucciones" de su "director general", de nombre "Javier". El director de Alfredo González, efectivamente se llamaba Javier Herrero, y era el director general de Carreteras del Ministerio de Transportes de Ábalos.