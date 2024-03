En la Moncloa había una fecha marcada en rojo: la tarde este miércoles. Sabía que el devenir de los Presupuestos Generales del Estado, pasaba por el debate a las enmiendas a la totalidad de las cuentas catalanas. El cambalache que habrían ideado es que, a cambio del respaldo del PSC de Illa, ERC podría luz verde a las cuentas de Sánchez con una serie de concesiones pero sin ser muy exageradas.

Lo que no contaban en el Gobierno central es que los Comunes, que son parte del Gobierno central y tienen el Ministerio de Cultura, iban a obstaculizar este proceso. Desde este martes, la preocupación empezó a apoderarse de Hacienda y de Moncloa. El partido de Ada Colau se negaban a dar su sí y la autoridad de Yolanda Díaz se veía en entredicho al no conseguir que uno de los partidos integrados en Sumar se adviniese a cumplir órdenes.

Todo se complica

"Que caigan los Presupuestos catalanes dificulta los Presupuestos Generales", reconocen en el sector socialista del Gobierno. También hay malestar contra el partido de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y algunas carteras del PSOE disparan: "Me sabe mal que los comunes no lo aprueben".

Los escenarios que contemplaban en Moncloa eran dos. El más optimista, eran unas cuentas prorrogadas en Cataluña, que elevarían el precio de ERC a los PGE porque el cambalache que intentaron con el PSC mediante no serviría. El más negativo, era un adelanto electoral, para aprovechar que la ley de amnistía no estaría aprobada en ese momento y que Carles Puigdemont todavía no podría ser candidato.

Ese escenario, que este miércoles se ha confirmado, aboca a una prórroga Presupuestaria en toda España, porque en Moncloa saben que ni Junts ni ERC quieren apoyar unas cuentas del Gobierno nacional en plena pre-campaña de las catalanas. En Hacienda ya reconocen que "presentar unas cuentas en mayo no tiene sentido". Así que el calendario que había ideado, de darle luz verde a finales de marzo o abril es casi imposible