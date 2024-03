Aragonès convoca catalanas el 12 de mayo y convulsiona aún más la legislatura nacional

El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha decidido reventar la legislatura catalana y sacudir la nacional con un inopinado adelanto electoral. El 12 de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas catalanas. Con ocho meses de adelanto. "Se han cruzado todas las líneas rojas", ha señalado Aragonès antes de anunciar el adelanto electoral.

Los 'comunes' han cumplido su amenaza. No han levantado la enmienda a la totalidad. Tampoco Junts ha dado su visto bueno a las cuentas autonómicas. Aragonès no se ha visto capaz de continuar y ha tirado la toalla. El portavoz de Junts, Albert Batet, le había exigido por la mañana, en el debate parlamentario, que asumiera su responsabilidad y convocara elecciones anticipadas, que no hacía falta seguir con la agonía. Y Catalunya en Comú no ha dado su brazo a torcer.

Las elecciones catalanas se encajan entre las vascas y las europeas, un nuevo examen a corto plazo en plena tramitación de la ley de amnistía, que se votará este jueves en el Congreso de los Diputados. No peligra, pero no se puede decir lo mismo de los Presupuestos Generales del Estado. ERC se plantea devolver el bofetón a Sumar votando en contra y dificultando sobremanera la tercera legislatura de Sánchez.

Aragonès ha convocado elecciones tras una reunión extraordinaria de su ejecutivo. Estaba visiblemente enojado en el Parlament cuando ha solicitado a la presidenta de la cámara, Anna Erra, de Junts, que detuviese la sesión.

En su comparecencia, Aragonès ha empezado con el trámite de defender sus cuentas y culpar a Junts y los 'comunes' de boicotear 1.400 millones más para el sistema de salud, mil para la sequía, 1.200 para vivienda y 600 en políticas de empleo.

Poco después de la comparecencia de Aragonès se ha producido la del líder socialista, Salvador Illa, que ha ponderado en términos positivos el adelanto electoral. "Cataluña necesita presupuestos y un nuevo presidente". Su comparecencia ha constituido todo un mitin.

La crisis catalana impacta de lleno en la política nacional. Nadie preveía que los 'comunes' pudieran cumplir su amenaza. Tenían total autonomía respecto a Yolanda Díaz. Ellos no cumplen órdenes de Madrid, le ha dicho Jessica Albiach a Pere Aragonès durante el debate sobre los presupuestos. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado están ahora un poco más lejos de ser aprobados con el voto a favor de ERC.

El anticipo sorprende a Junts sin candidato. ERC ha abortado el posible efecto Puigdemont si mantenía su intención de agotar la legislatura. El candidato de ERC se nombró hace semanas, movimiento republicano que alertó sobre la posibilidad de un adelanto electoral. Sin embargo, el acuerdo con el PSC sobre las cuentas había despejado por completo esa hipótesis.

Otra de las variables es que los 'comunes' de Colau y los socialistas de Illa no acaban de encajar en el Ayuntamiento de Barcelona.

Junts "amenaza" con presentar a Puigdemont

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado durante la valoración del anticipo electoral que no descartan presentar a Carles Puigdemont. Sus cálculos se basan en que el prófugo ya estaría amnistiado de pleno en la fecha del debate de investidura, que podría ser meses después de celebrar las elecciones. El adelanto recrudece las hostilidades entre ERC y Junts. Turull ha llamado a Pere Aragonès "delegado del Gobierno", pero también tiene notorios efectos nacionales.

El movimiento de ERC sacude el tablero nacional al plantear una nueva estación electoral entre las elecciones vascas del próximo 21 de abril y las europeas del 9 de junio. Escenario que se anticipa plagado de turbulencias, en plena tramitación de la ley de amnistía, con la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado en el contexto, más el caso Ábalos, entre otros factores. Salvador Illa, el exministro de Sanidad bajo los focos de las contrataciones de mascarillas, será el candidato del PSC. Junts no tiene candidato. Jordi Turull no puede ser. Josep Rull, sí. También Miriam Nogueras. En el PP Alejandro Fernández ha reconstruido sus relaciones con la cúpula del partido, pero no está confirmado. Tampoco lo contrario. En Vox, Ignacio Garriga. Y en Ciudadanos, seguramente Carrizosa.