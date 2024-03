Pons y Bolaños acuerdan trasladar sus reuniones con Reynders a Madrid

El Gobierno y el PP seguirán hablando para tratar de alcanzar un pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, han acordado que el próximo encuentro sea a finales de marzo pero en Madrid.

"Organizaremos una reunión antes del final de marzo en Madrid. Así que iré a Madrid para intentar, si es posible, avanzar", ha anunciado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, al termino de la tercera reunión, esta vez celebrada fuera de Bruselas, y que ha durado aproximadamente una hora y cuarto

El comisario europeo ha asegurado que sigue "convencido" de que es posible llegar a un acuerdo, pero ha subrayado que se necesita "voluntad política" para tratar de resolver un bloqueo que sigue encallado en cuál debe ser la dinámica de la renovación y reforma del órgano de gobierno de los jueces.

La diferencia principal entre PSOE y PP radica en la ley para garantizar la independencia judicial y que Génova exige para aceptar una renovación de los miembros del CGPJ. Bolaños pide que primero sea el proceso de designación y luego se compromete a "estudiar" la ley. Por su parte, es favorable a que la renovación de los miembros del CGPJ se aborde como prioridad e "inmediatamente" después se inicie el proceso para la reforma.

Pons, pesimista

"Por desgracia las posiciones siguen congeladas. Nosotros queremos una reforma del modelo del poder judicial que garantice la independencia de los jueces y sin eso no vamos a dar un paso adelante", ha afirmado Pons en declaraciones a la prensa al término de una reunión.

"No será por nosotros que las reuniones fracasen", ha terciado y, aunque "no hay avances", Pons ha insistido en que el PP no se va a "levantar" y que seguirá insistiendo en que se debe cambiar el modelo, aunque ha reconocido que "lo que ocurre es que las últimas concesiones aún ponen más en cuestión la independencia de los jueces", en referencia a la ley de amnistía.

La mano derecha de Sánchez, Félix Bolaños, ha pedido "confidencialidad" sobre el contenido de las reuniones y ha calificado de "buena noticia que sigamos hablando" . "Si hay acuerdo, se haría público y conocerían hasta la próxima coma", ha expresado sobre su la próxima reunión sobre la que no se ha mostrado "realista", cuando le han preguntado si era más bien pesimista o positivo.

Bruselas había fijado un plazo de dos meses, que expiraría el próximo 31 de marzo, fecha en la que Reynders debe dejar su puesto de comisario para hacer campaña para la presidencia del Consejo de Europa.