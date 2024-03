Así combatió un técnico el "apaño" de contratos de carreteras con Ábalos: "¡Si han colado hasta pilotos de drones!"

La etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento -previa al caso PSOE o caso Koldo- se ha visto igualmente salpicada por otra investigación judicial. En esta ocasión el número dos del área de Carreteras del departamento de Ábalos ordenó literalmente el "apaño" de contratos públicos de mantenimiento de carreteras. Los audios a los que ha tenido acceso Libertad Digital, ya en sede judicial, prueban la fuerte presión ejercida sobre los técnicos para conseguir que una empresa concreta se llevara la licitación, la oposición del ingeniero jefe y, además, la falta de preocupación de la premiada, que "¡ni se ha molestado en mandar una buena oferta!", como señaló el técnico.

La Audiencia Provincial de Ávila cuenta ya con las grabaciones que ha empezado a publicar Libertad Digital. Unos audios incluidos en el sumario de un caso que dirime en estos momentos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude, en concreto, contra Javier Herrero, el que fuera director general de Carreteras con Ábalos como ministro de Fomento. El caso eleva su cuantía hasta los 25,6 millones de euros en concesiones con "apaño" de contratos de mantenimiento de carreteras en la provincia castellana.

La persona grabada es el subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Alfredo González, quien dio la orden al técnico, en julio de 2019, de proceder al "apaño" de la concesión de un contrato para la carretera nacional de Ávila con el fin de premiar a una empresa cuya oferta "tiene errores de bulto".

El subdirector exigió "subir" los puntos de la compañía Cyopsa-Sisocia. Y el ingeniero jefe y técnico del contrato, M.Ll. combatió las exigencias describiendo la falta de nivel de la oferta presentada por Cyopsa: "Es que ni siquiera se han molestado en hacer una buena oferta, porque podían haber venido y haber hecho…decir: oye, qué necesidades hay del sector, como ha venido otra gente. Pero es que no ha venido a ninguna necesidad del sector, es que todo lo que dicen… tienen unos errores de bulto, unos errores de bulto…", repitió el ingeniero jefe.

"Ya lo firmo yo"

El subdirector, pese a ello, no dejó de exigir el "apaño" elevando los puntos. Al igual que el técnico no dejó de defenderse: "Por ejemplo, me mezcla el grupo 2 con el grupo 1, o sea que está haciendo las operaciones del grupo 2 con gente del grupo 1. Las actuaciones propuestas no se ajustan a la realidad del sector, por ejemplo, hace un montón de sellado de grietas, como si fuese firme flexible y nosotros no tenemos problemas de sellado de grietas, ¿eh?" El propio subdirector se sorprendió: "No… ¿no hay grietas?". El ingeniero jefe sentencio: "Tenemos firmes flexibles, no son firmes rígidos, o sea tendremos que reponer o hacer bacheos, pero no grietas".

El listado de gastos injustificables siguió: "El servicio de comunicaciones no es correcto, lo mezcla con la vigilancia, ¿eh?, se nota que no han venido aquí y lo han mirado. Es que siguen hablando de Telerruta, ¿eh?, pone Auxiliar Técnico vía… vigilancia, propone el alumbrado, ¡si no tenemos ni una farola!… nosotros, ni una, dos veces a la semana, ¿eh?, unos técnicos e instalaciones dos veces a la semana, no sé, no existe ningún alumbrado, ¿eh?, la gente, utiliza el grupo 1 para hacer el grupo 2 y el grupo 3, ¿eh?, luego, va a formar pilotos de drones, ¡si los pilotos de drones ya están!, son los técnicos que tenemos que ya son pilotos de drones".

El técnico mantuvo su defensa: "Pero es que no ha hecho nada, lo ha cogido todo de… vamos, es que si hubiese venido dice, pues mira, tienes que estructurar esto, esto, esto, esto, así. Pero es que ni siquiera se han preocupado, yo pensaba que ésta le…le…le cae del…. […] ¿Eh?, ni siquiera, no, ni a mí, si a mí hay gente que ha venido…yo lo siento, pero yo no, yo es que al final el que firma soy, el primero que firma, y el que tiene que justificar todo esto, que es injustificable. Yo no puedo hacer esto porque me queda poco para jubilarme y no voy a estar el poco tiempo con…". Pero el subdirector había recibido "instrucciones", como afirmó. Y encontró la solución: "Ya lo firmo yo".