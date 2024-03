PP y Cs rompen negociaciones y no irán juntos ni en Cataluña ni en Europa y Adrián Vázquez dimite

No habrá acuerdo entre PP y Cs para conformar una candidatura conjunta en Cataluña o Europa. Adrián Vázquez no ha podido convencer a sus compañeros de partidos de integrarse en las siglas de Alberto Núñez Feijóo, por lo que el dirigente de la formación naranja ha dimitido de su cargo, aunque no especifica si abandona también la política. Los populares "lamentan" no haber alcanzado un acuerdo.

"Lo hemos intentado todo", se lamenta en su carta de despedida el ya exsecretario general de Cs, y todavía eurodiputado, que admite "no haber logrado culminar el objetivo por el que iniciamos esta búsqueda de acuerdo". "Dado que ni puedo ofrecer mi compromiso a una causa en la que no creo ni quiero ser un obstáculo para mis compañeros, he decidido dar un paso al lado", anuncia en la misiva a sus compañeros en la Ejecutiva.

La formación deberá decidir ahora quién será su sustituto y si concurre con sus siglas a ambas citas electorales, para las que todas las encuestas auguran que no obtendrá ningún representante. En un comunicado a la prensa, Cs admite que "las tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes", en referencia al PP.

Desde el partido de Feijóo aseguran que la falta de entendimiento se debe a "las tensiones internas en el seno de Cs", en línea con lo expresado por la formación naranja. "Nuestra voluntad era que esa incorporación a nuestro proyecto político se materializara de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo y a los comicios europeos del 9 de junio", señalan, insistiendo en que la integración era la única opción para Cs.

La principal resistencia a que esa unión se produjera partía de la agrupación naranja en Cataluña, con Carlos Carrizosa a la cabeza, contrario a formar parte de una lista del PP. La Ejecutiva del partido debía decidir este viernes si había acuerdo, para lo que los populares exigían unidad con ánimo de evitar un posible choque interno durante la campaña electoral.