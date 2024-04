Feijóo no es partidario de llamar a declarar a Begoña Gómez al Senado: "Quien debe explicarse es Sánchez"

Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro, por primera vez, su postura sobre la posibilidad de llamar a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado, que se ha constituido esta semana. El presidente del PP pone el foco en Pedro Sánchez, descartando la opción de que acuda a este foro su mujer porque "quien debe dar explicaciones es él".

En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha asegurado que la posibilidad de pedir la comparecencia de Gómez a la Cámara Alta "no me gusta" porque "no es mi forma de hacer política, no es mi estilo", cerrando así el debate que pueda haber en torno a si sería conveniente pedir que acuda a declarar.

Esta opción podría estar cogiendo forma en plenas revelaciones sobre Begoña Gómez. Sin embargo, Feijóo le ha puesto coto al asegurar que "debe comparecer Sánchez" que "no está dando ninguna explicación", al que ha reprochado "meterse con la presidenta de una comunidad autónoma" para eludir este asunto. "Si no responde, le haremos responder, si tiene que ser en la comisión de investigación, será en la comisión de investigación", ha avanzado.

"El problema es el conflicto de intereses de su marido, porque es el que preside el Consejo de Ministros, el que aprueba expedientes, el que dice sí a rescates de 800 millones de euros", ha reiterado el líder del PP ante la insistencia sobre si la mujer de Sánchez debe formar parte de la lista de comparecientes para que acudan al Senado.

El partido ha anunciado que, de momento, tienen previsto solicitar la comparecencia de la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, por los contratos suscritos con la trama Koldo siendo presidenta de Baleares; y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por su etapa como presidente de Canarias, aunque podría ampliarse esta lista a más ministros, después de que el presidente del PP dijera ayer que el caso afecta "a la mitad del Gobierno y la mitad del PSOE".

Feijóo ha augurado que "el volcado de los móviles de Koldo" y el resto de implicados en la trama podría revelar nuevos datos sorprendentes, incluido la posibilidad de que actuaran antes de la pandemia. "El sumario sólo ha empezado", ha advertido, mostrándose convencido de que "la trama corrupta del PSOE empezó antes de las mascarillas, continuó durante las mascarillas y prosiguió posteriormente a las mascarillas".