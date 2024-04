La cesada Elena Sánchez ha decidido ausentarse del Consejo de Administración que debía decidir este jueves si contrataba o no a David Broncano y tampoco ha delegado su voto, por lo que el polémico fichaje no ha conseguido los apoyos necesarios para salir adelante. Lo que no ha trascendido todavía es si la nueva presidenta, Concepción Cascajosa -que directamente ha optado por ni siquiera someter el asunto a votación oficial- volverá a la carga en una próxima reunión o si, por el contrario, tirará la toalla.

La última propuesta, adelantada el martes por Libertad Digital, pasaba por un contrato de dos años a razón de 14 millones de euros por temporada, que sólo podría ser revocado una vez concluida la primera y después de al menos cuatro meses consecutivos con una audiencia inferior al 7,5% o el 8% en función de si continuaba en el llamado Access Time (después del Telediario) o en el Late Night. Además, se especificaba que dicha decisión se tendría que comunicar con al menos dos meses de antelación, por lo que RTVE se vería obligada a mantenerlo en emisión durante un mínimo de 18 meses.

Para que saliera adelante, el contrato debía contar con el apoyo de la cesada Elena Sánchez o del consejero de Podemos José Manuel Martín Medem. Sin embargo, ni uno ni otro estaban dispuestos a aceptar una propuesta que comprometiera a RTVE por más de un año. A pesar de que las negociaciones se han intensificado en las últimas horas, finalmente Moncloa no ha conseguido su propósito, ya que para que saliera adelante se necesitaban cinco votos y solo contaba con cuatro: el de la recién nombrada presidenta y militante socialista Concepción Cascajosa, el del otro consejero del PSOE, Ramón Colón, el del comunista Roberto Lakidain y el del representante del PNV.

Así era la última propuesta

Según la propuesta que se había filtrado a la prensa, la productora El Terrat cobraría 14 millones de euros por temporada, de los que, según ha podido saber LD, 4 millones irían destinados a pagar el salario de Broncano. Se trata casualmente de la misma cifra que percibe Pablo Motos por presentar El Hormiguero, el programa al que el Gobierno pretendía hacer sombra con el fichaje de La Resistencia con el objetivo de mitigar las innumerables críticas que el de Antena 3 profiere a diario contra la gestión de Pedro Sánchez y sus socios.

Lo que más rechazado ha causado en el sector crítico es la duración del contrato, ya que solo se podía romper pasado el primer año y siempre y cuando, a partir de ese momento, se encadenasen cuatro meses consecutivos con una audiencia inferior al 7,5% si se emitía en el Access Prime Time, y del 8% si se emitía en en Late Night. De esta forma, si un solo mes superaba estos límites, la cuenta se reiniciaría.

Pero es más, según se establecía, la cancelación habría de comunicarse con al menos dos meses de antelación, por lo que el acuerdo hubiera dejado a RTVE atada de pies y manos durante un mínimo de año y medio, algo que, además de a buena parte de los consejeros, también soliviantaba a los sindicatos, que denunciaban que esto fuera "una apuesta del todo o nada: si funciona, bien y si no, nos hundimos, y esto además pagándolo RTVE". Las fuentes consultadas por Libertad Digital ya advertían hace unos días de que la firma de este contrato podría comprometer así la capacidad de gestión del ente público. "Es como si RTVE hubiese delegado durante un año la gestión del Acces Pime Time a una empresa externa, vinculada además a otros grupos de comunicación", denunciaban indignados los trabajadores.

Por si todo esto fuera poco, los críticos se mostraban molestos con otros tantos puntos incluidos en la letra pequeña del contrato. Para empezar, que el comienzo previsto -entre las 21:30 y las 21:45- supondría recortar tiempo a los informativos. Además, se quejaban de que no quedase claro qué recursos aportaba la productora y de que ésta tuviera la última palabra. Tampoco les convencía la imposición de los colaboradores, Jorge Ponce Rivero y Ricardo Castella Serrano. "Si hubiera algún escándalo o alguno de ellos tuviera algún interés externo ajeno a RTVE, no hay forma de quitarlos", alertaban fuentes sindicales, que insistían en lo inédito de este punto: "Siempre RTVE ha tenido la última palabra al respecto".

Por último, lamentaban la libertad que se otorgaba a la productora para imponer sus contenidos y también la ausencia de control económico obligatorio. "Estarán sujetas a justificación todas las partidas presupuestarias si CRTVE así lo exige", rezaba la propuesta. "Esto es muy peligroso -advertían los sindicatos-. Estamos hablando de dinero público, es decir, se ha de justificar hasta el último céntimo, no porque lo pida un director de RTVE si le apetece, sino porque es obligatorio por ley".

¿Hubiera tenido éxito?

A pesar de la fama que David Broncano ha adquirido en los últimos años, son muchas las dudas que suscitaba su incoporación a TVE. Para empezar, porque la edad media de los espectadores de la cadena pública en la franja en la que se pretende ubicar el programa es de 65 años y el público objetivo del presentador es gente joven. Pero es más, tal y como recuerdan los críticos, ni siquiera en Movistar La Resistencia ha sido un éxito: "La audiencia no llegaba al 1%. Sus seguidores forman parte de un público joven que no ve la televisión, sino que le sigue a través de Tik Tok o en los vídeos cortos".

Precisamente por eso, y más allá de que en redes sociales sus vídeos pudieran luego hacerse virales, eran muchos los que cuestionaban los 14 millones de euros que se invertirían anualmente en el programa. "Ni siquiera Operación Triunfo en su época dorada costaba eso, y eso que OT daba mucho más contenido, porque no sólo eran las galas, sino la academia, etc. y tenía una audiencia brutal", apuntaban.