Cebrián carga contra Prisa tras su despido y anuncia que irá a los tribunales

Tras la fulminante destitución de Juan Luis Cebrián como presidente de honor del diario El País por colaborar con The Objective, el periodista ha anunciado intención de llevar al Grupo Prisa a los tribunales, al considerar que su cese no está justificado. En un comunicado hecho público a última hora de este viernes, Cebrián asegura, además, que este sábado enviará su habitual columna de opinión a la directora, Pepa Bueno, que debía publicarse el próximo lunes.

La polémica se desencadenó el miércoles tras conocer que el presidente de honor de El País se incorporaba a la nómina de colaboradores del periódico dirigido por Álvaro Nieto para protagonizar "una serie de entrevistas, grabadas en vídeo, con destacadas personalidades de la vida política, social y cultural, especialmente aquellas que más hayan aportado durante la etapa democrática". Un día después, el medio que él mismo había fundado anunciaba su despido apelando al "incumplimiento material de los términos del contrato de colaboración actualmente en vigor entre Juan Luis Cebrián y El País, en el cual se configuraba una relación exclusiva".

Los reproches a Prisa

"La noticia la difundió Prisa profusamente a media tarde, minutos después de que el presidente de la empresa me anunciara el envío de un comunicado al respecto -relata en el escrito que él mismo ha remitido a los medios-. Le informé de que en ningún caso se había incumplido dicho acuerdo por mi parte, como podré demostrar ante los tribunales, pero no quería entablar discusión alguna al respecto hasta leer la comunicación oficial".

Esa comunicación llegaba a las 13 horas de este viernes. Lo que no recibió fue ninguna llamada de los suyos antes de publicar la noticia en el periódico, algo que, según dice, sí hicieron otros medios: "Ninguna llamada tuve de la redacción de El País, cuyo Estatuto establece que el diario se esfuerza por una información lo más completa posible ‘de manera que ayude al lector a entender la realidad y a formarse su propio criterio’"

Cebrián aprovecha también la ocasión para dejar claro sus recelos a la hora de aceptar la presidencia de Honor de El País: "La dirección de la empresa conoce que me negué insistentemente a aceptarla en el momento de mi jubilación, convencido, como enseñara Calderón de la Barca, de que ‘el honor es patrimonio del alma’, no de ningún consejo de administración por mucha que sea la autoestima de sus miembros. Si asentí finalmente, fue para no añadir tensiones morales a la ya muy conflictiva situación accionarial de la compañía".

A la espera de lo que decidan los tribunales, Cebrián asegura, no obstante, que él seguirá cumpliendo con su habitual columna de opinión: "Como quien decide el contenido del diario es el director responsable, enviaré este sábado a la directora de El País el artículo que debería publicar, según lo acordado, el próximo lunes, en demostración del servicio permanente a la libertad de expresión que siempre ha manifestado el periódico que fundé como director hace ya casi medio siglo". Y apostilla a modo de dardo: "Libertad de continuo amenazada por el poder político".