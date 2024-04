"La gente de Madrid es un poco rara": el desconcertante momento de Yolanda Díaz en un mitin en Vitoria

Condenada al ostracismo, Yolanda Díaz sigue tratando de llamar la atención en sus mítines con nuevas críticas a Madrid. En esta ocasión, desde Vitoria, donde este domingo participaba en la campaña de las elecciones vascas que se celebrarán el próximo 12 de abril y en las que Sumar podría quedarse sin representación, como ya sucedió en las gallegas.

Tras decir que los niños de la capital no saben qué es el horizonte, Yolanda Díaz asegura ahora que los madrileños son un poco raros. La frase en cuestión llegaba tras explicar la extrañeza de algunos cuando, durante el llamado proceso de escucha de Sumar, decidieron nombrar coordinador del grupo de Cultura a Bernardo Atxaga, conocido escritor vasco.

"La gente madrileña en un poco rara, con todo el cariño lo digo -aseguraba entre risas-. Se quedaban sorprendidos porque ponía a coordinar un grupo de Cultura a un representante brutal de la cultura española como Bernardo Atxaga, porque era un escritor que escribía en vuestra lengua. Y yo la verdad es que sonreí y me quedé profundamente sorprendida".

Acto seguido, eso sí, Yolanda Díaz reconocía abiertamente que no entendía el euskera y que, por tanto, no se había enterado de nada de lo que habían dicho los compañeros de Sumar que, antes que ella, habían tomado la palabra. "Yo, aunque no he entendido nada de lo que me han dicho en euskera, confío en que fueran cosas bonitas", ha dicho de nuevo con su particular risa nerviosa.