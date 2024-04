Moncloa recurre a un "informe a la carta" de la Abogacía del Estado para intentar salvar el fichaje de Broncano por RTVE

El culebrón del fichaje de David Broncano por RTVE escribirá previsiblemente este miércoles su último capítulo, con un nuevo Consejo de Administración al que la presidenta socialista Concepción Cascajosa se presentará con un informe firmado nada menos que por la Abogacía del Estado, que avala que esta imponga su voto de calidad en caso de que suceda lo mismo que sucedió en la reunión de la semana pasada.

En aquel encuentro, el contrato con el que Moncloa pretende hacer sombra a Pablo Motos -un presentador especialmente crítico con el sanchismo- tan solo contó con cuatro votos a favor de un total de ocho, puesto que la cesada presidenta, Elena Sánchez, no se presentó a la cita. De acuerdo con los Estatutos de RTVE, los acuerdos han de adoptarse "por mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados, concurrentes a la sesión".

Es decir, que el Gobierno necesitaba cinco votos. Sin embargo, sólo contaba con cuatro: el de la propia Cascajosa, el de su compañero Ramón Colom, el del representante del PNV Juan José Baños y el de uno de los dos de Podemos, Roberto Lakidain. El otro pretendía abstenerse y los tres consejeros del PP iban a votar en contra. De esta forma, era imposible que saliera adelante y, precisamente por eso, la socialista optó por posponer la votación y ganar así tiempo para tratar de buscar la manera de salirse con la suya.

La solución no ha sido otra que recurrir a la Abogacía del Estado que, finalmente, este martes le ha dado la coartada perfecta. Según la resolución, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la premisa en cuestión solo opera en caso de que concurran a la sesión un número impar de consejeros. En caso de que acuda un número par (como sucedió la semana pasada tras la ausencia de Elena Sánchez), la presidenta puede imponer su voto de calidad si se produce un empate, pero no un empate al uso, sino un empate entre los votos a favor y el resto, metiendo así en el mismo saco los votos en contra y las abstenciones, algo que, según las fuentes consultadas por LD, "nunca es así".

Con todo, si Sánchez volviera a ausentarse y el resto de consejeros no variaran su voto, Cascajosa -y, por tanto, Moncloa- lograrían consumar el millonario contrato del presentador de La Resistencia por 14 millones de euros anuales. En caso de que esta vez si se presente, no obstante, la última palabra la tendrá ella. Sólo si Elena Sánchez vota a favor, el fichaje de Broncano será una realidad. Algo que, en cualquier caso, no se descarta, puesto que, a pesar de las reticencias que ha mostrado respecto a las condiciones impuestas -y que le valieron su cese-, no hay que olvidar que es consejera a propuesta del PSOE y que tampoco rechaza de plano la contratación.

Suceda lo que suceda, no obstante, fuentes sindicales subrayan el escándalo que supone que el Gobierno, a través de la presidenta socialista de RTVE, haya recurrido una vez más a sus satélites, en este caso a la Abogacía del Estado, para imponer su criterio con un "informe a la carta". Además, según denuncian, "no se han consultado a los servicios jurídicos de RTVE ni a los abogados del Estado que llevan habitualmente RTVE", sino que se ha recurrido a la cúpula de este organismo que "ha hecho un informe en tiempo récord con lo que se quería que dijese".